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Прах поэта Змитрока Бядули эксгумировали в Казахстане и скоро вернут в Беларусь

25.02.2020 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В казахском Уральске провели эксгумацию останков беларусского поэта Змитрока Бядули.
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В ближайшее время его прах должны доставить в Беларусь для перезахоронения, сообщает Государственный музей истории беларусской литературы.

Перезахоронением занимается Фонд Марии Магдалены Радзивилл.

Классик беларусской литературы Змитрок Бядуля (Самуил Плавник) умер возле Уральска, где находился в эвакуации, в 1941 году, пишет reform.by
 
 
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В казахском Уральске провели эксгумацию останков беларусского поэта Змитрока Бядули.
 
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