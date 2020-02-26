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МАРТ планирует ужесточить меры в торговле

26.02.2020 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МАРТ планирует ужесточить меры в торговле
Фото из открытых источников

«У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе как таковых. У нас только одно требование - пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли (предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка). Это вызывает нарекания не только у покупателей, но и конкурентов. В этой связи совместно с Госстандартом, Минздравом мы будем принимать соответствующие меры», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Колтовича.

По данным Национального статистического комитета, крупные торговые сети в доли товарооборота в республике занимают 52%, а в доли продовольственного товарооборота - 72%. 

Общий объем отечественных товаров в сетях, которые занимают доминирующее положение на рынке, в 2019 году составил 60,9%. В том числе по продовольственным сетям - 73,2% (при норме 80%), непродовольственным - 24%. 

МАРТ планирует ужесточить меры в торговле
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Теги: Минск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено ужесточить меры против недобросовестной конкуренции на потребительском рынке.
 
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