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МАРТ планирует ужесточить меры в торговле
26.02.2020 09:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе как таковых. У нас только одно требование - пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли (предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка). Это вызывает нарекания не только у покупателей, но и конкурентов. В этой связи совместно с Госстандартом, Минздравом мы будем принимать соответствующие меры», - сообщает
По данным Национального статистического комитета, крупные торговые сети в доли товарооборота в республике занимают 52%, а в доли продовольственного товарооборота - 72%.
Общий объем отечественных товаров в сетях, которые занимают доминирующее положение на рынке, в 2019 году составил 60,9%. В том числе по продовольственным сетям - 73,2% (при норме 80%), непродовольственным - 24%.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено ужесточить меры против недобросовестной конкуренции на потребительском рынке.
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