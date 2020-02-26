МАРТ планирует ужесточить меры в торговле

«У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе как таковых. У нас только одно требование - пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли (предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка). Это вызывает нарекания не только у покупателей, но и конкурентов. В этой связи совместно с Госстандартом, Минздравом мы будем принимать соответствующие меры», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Колтовича.

По данным Национального статистического комитета, крупные торговые сети в доли товарооборота в республике занимают 52%, а в доли продовольственного товарооборота - 72%.