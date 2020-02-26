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Секретарь СНБО Украины: Беларусь может повторить судьбу Донецка и Луганска

26.02.2020 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения России в Беларусь.

Секретарь СНБО Украины: Беларусь может повторить судьбу Донецка и Луганска
Фото: zik.ua
По его словам, нашей стране грозит такая же оккупация, как и частям Донецкой и Луганской областей.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью Радио НВ.

По его мнению, угроза Беларуси со стороны РФ «довольно мощная».

«Если они сейчас не смогут решить, условно говоря, «дипломатическим путем», как они сейчас постоянно подталкивают Беларусь к этому. Я не исключаю, что там также может быть вторжение. Заданием России является Европа, а Европа с Беларусью уже на границе», — сказал он.


Как сообщал Телеграф, директор программы по России американского Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор в своей статье отмечал, что «членам НАТО следует направить в Москву четкий и недвусмысленный сигнал: что, как бы ни был неприятен режим Лукашенко, суверенитет и независимость Беларуси являются священными и жизненно важными для интересов безопасности Запада».

«Любая попытка России нарушить этот суверенитет повлечет за собой очень серьезные издержки, включая, помимо прочего, дополнительные санкции. Это убедило бы Путина в том, что любая агрессия в Беларуси не будет безболезненной для Кремля», — подчеркнул американский эксперт.
 
 
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об угрозе военного вторжения России в Беларусь.
 
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