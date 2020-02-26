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Экс-помощник Путина не исключил "обнуления" президентских сроков в РФ

26.02.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что в случае уточнения в Конституции РФ полномочий главы государства правовая логика приведет к необходимости "обнуления" президентских сроков.

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков", - сказал Сурков в интервью руководителю Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

По мнению Суркова, "с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства".

"На него не могут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты", - заметил экс-помощник президента РФ, добавив, что "это его частное мнение, но основанное на опыте законодательства".


"У нас уже по факту естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической конъюнктуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить", - подчеркнул Сурков.

"Но, повторяю, пока рано выводы делать, нет текста окончательного, еще идет обсуждение. Посмотрим, что будет на выходе", - сказал Сурков.
 
 
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Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что в случае уточнения в Конституции РФ полномочий главы государства правовая логика приведет к...
 
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