Источник материала: Myfin

​Держатели карточек Mastercard банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в розыгрыше автомобиля

При расчете за топливо карточкой Mastercard на АЗС «Белоруснефть» с применением карты лояльности данной сети клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в розыгрыше автомобиля Hyundai Accent. Участие в рекламной игре возможно независимо от количества и суммы приобретенного на АЗС топлива.



Каждый месяц разыгрывается по одному автомобилю. Розыгрыши проводятся до конца 2020 года. Подробнее о рекламной игре и условиях участия можно узнать на сайте банка.