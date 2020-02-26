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Держатели карточек Mastercard банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в розыгрыше автомобиля
Источник материала: Myfin
При расчете за топливо карточкой Mastercard на АЗС «Белоруснефть» с применением карты лояльности данной сети клиенты
Каждый месяц разыгрывается по одному автомобилю. Розыгрыши проводятся до конца 2020 года. Подробнее о рекламной игре и условиях участия можно узнать на сайте банка.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
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Держатели карточек Mastercard банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в розыгрыше автомобиляПри расчете за топливо карточкой Mastercard на АЗС «Белоруснефть» с...
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