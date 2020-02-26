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Обладательница «Грэмми» рассказала про уход со сцены из-за изнасилования

26.02.2020 14:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская певица Даффи ушла со сцены после того, как была изнасилована и несколько дней содержалась в плену. О произошедшем певица рассказала в своем Instagram.

Даффи получила известность после выхода альбома Rockferry в 2008 году. Альбом шесть раз становился «платиновым», а в 2009 году певица получила премию «Грэмми», а также три статуэтки Brit Awards. С 2010 года неожиданно для многих она практически перестала появляться на публике. Как написала певица, теперь она решила рассказать что стало тому причиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You can only imagine the amount of times I thought about writing this. The way I would write it, how I would feel thereafter. Well, not entirely sure why now is the right time, and what it is that feels exciting and liberating for me to talk. I cannot explain it. Many of you wonder what happened to me, where did I disappear to and why. A journalist contacted me, he found a way to reach me and I told him everything this past summer. He was kind and it felt so amazing to finally speak. The truth is, and please trust me I am ok and safe now, I was raped and drugged and held captive over some days. Of course I survived. The recovery took time. There’s no light way to say it. But I can tell you in the last decade, the thousands and thousands of days I committed to wanting to feel the sunshine in my heart again, the sun does now shine. You wonder why I did not choose to use my voice to express my pain? I did not want to show the world the sadness in my eyes. I asked myself, how can I sing from the heart if it is broken? And slowly it unbroke. In the following weeks I will be posting a spoken interview. If you have any questions I would like to answer them, in the spoken interview, if I can. I have a sacred love and sincere appreciation for your kindness over the years. You have been friends. I want to thank you for that x Duffy Please respect this is a gentle move for me to make, for myself, and I do not want any intrusion to my family. Please support me to make this a positive experience.

Публикация от @ duffy 25 Фев 2020 в 10:12 PST

«Правда в том, и, пожалуйста, поверьте мне, теперь я в порядке и в безопасности, меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней. Конечно, я выжила. Восстановление заняло время», — рассказала Даффи.

Она также сообщила, что вскоре появится большое интервью, в котором она рассказывает о произошедшем, а также попросила не беспокоить ее семью и близких и поблагодарила фанатов за поддержку.

«Все последнее десятилетие, тысячи и тысячи дней я посвятила желанию снова почувствовать солнце в своем сердце, и теперь оно светит», — призналась Даффи.

 
 
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С 2010 года неожиданно для многих она практически перестала появляться на публике. Как написала певица, теперь она решила рассказать что стало тому причиной.
 
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