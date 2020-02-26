Обладательница «Грэмми» рассказала про уход со сцены из-за изнасилования

Источник материала: Tut.by

Британская певица Даффи ушла со сцены после того, как была изнасилована и несколько дней содержалась в плену. О произошедшем певица рассказала в своем Instagram.

Даффи получила известность после выхода альбома Rockferry в 2008 году. Альбом шесть раз становился «платиновым», а в 2009 году певица получила премию «Грэмми», а также три статуэтки Brit Awards. С 2010 года неожиданно для многих она практически перестала появляться на публике. Как написала певица, теперь она решила рассказать что стало тому причиной.

«Правда в том, и, пожалуйста, поверьте мне, теперь я в порядке и в безопасности, меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней. Конечно, я выжила. Восстановление заняло время», — рассказала Даффи.

Она также сообщила, что вскоре появится большое интервью, в котором она рассказывает о произошедшем, а также попросила не беспокоить ее семью и близких и поблагодарила фанатов за поддержку.

«Все последнее десятилетие, тысячи и тысячи дней я посвятила желанию снова почувствовать солнце в своем сердце, и теперь оно светит», — призналась Даффи.