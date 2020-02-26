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Минчане готовят дома еду, как в ресторанах, и считают ее стоимость. Разница может удивить

26.02.2020 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане Владимир и Виктория работают в сфере строительной экспертизы, а их хобби — это готовка: молодые люди много времени проводят на кухне, повторяя рецепты ресторанных блюд. Пара даже завела блог, где считает, во сколько бы обошлась еда из кафе, если сделать ее дома. Спойлер: разница может удивить.


Фото: из личного архива

Для оценки стоимости ресторанных блюд (а заодно и названия блога) пара выбрала шуточную валюту «папиццот»: один «папиццот» — один доллар.

— Это блог для белоруса, который не зарабатывает наши пресловутые пятьсот долларов, но при этом хочет есть, как в ресторане, — поясняет задумку Владимир. — И это можно делать, готовя дома и закуски, и даже стейки. Хотя самые востребованные блюда, судя по обратной связи от подписчиков, простые салаты и советская классика наподобие киевского торта.

Для блога ребята готовят в основном то, что сами пробовали в заведениях. Разобрать блюдо по составляющим помогает кулинарный опыт: в 85% получается восстановить все ингредиенты. Но вопросы, конечно, могут возникнуть: например с определением компонентов в соусах.


Фото: из личного архива

— Мы стараемся готовить из общедоступных продуктов, но не повседневные блюда. Используем в основном все белорусского производства. Если нет аналогов, берем иностранное — чаще всего это про соусы, — поясняет Владимир.

Продукты пара закупает в обычных гипермаркетах: для их рецептов редко нужно что-то такое, что приходится искать в специализированных магазинах.

Под каждым рецептом пара приводит среднюю стоимость блюд в ресторанах (доставках) — и сумму, которая ушла на самостоятельное приготовление блюда.

— Мы считаем по фактически затраченным ингредиентам, то есть закладываем столько яиц, сколько ушло на салат, а не десяток, который купили. Высчитываем все по реальным ценам из чеков.

Так, приготовленный дома стейк из лосося с гарниром из брокколи обойдется в 10 рублей 86 копеек, а его средняя стоимость в заведениях — от 25 рублей. Домашний скандинавский торт потянет на 18 рублей 5 копеек, а аналогичный от сервисов доставки — 35 рублей.

Вот еще несколько рецептов, которые легко повторить дома — и заодно неплохо сэкономить.

Салат с консервированным тунцом

Примерная стоимость приготовления дома — 2 рубля 8 копеек, средняя цена в кафе и ресторанах — 9 рублей.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от РЕЦЕПТЫ РЕСТОРАННЫХ БЛЮД

 
 
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Минчане завели блог и считают реальную стоимость того, что предлагают рестораны столицы. Спойлер - разница иногда может шокировать.
 
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