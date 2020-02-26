Не только IT. Каких работников ищут на зарплату от 3000 рублей и что они должны уметь

Источник материала: Tut.by

В январе средняя зарплата в стране составила 1 118,1 рубля, в Минске — 1 589,9 рубля. Вместе с тем в столице есть вакансии, где готовы платить минимум в два раза больше. И все они — не в IT. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы посмотрели, что нужно уметь и в какой сфере работать, чтобы претендовать на такой доход.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Компании «Виталюр» требуется главный бухгалтер. Зарплата немаленькая — от 6500 рублей на руки! Требования, впрочем, тоже: опыт работы на должности главного бухгалтера от 10 лет, практический опыт работы на всех участках бухгалтерского и налогового учета, владение программами 1C Предприятие (1С8) и MS Office, аналитический и системный подход к решению задач. Тому, кто займет эту позицию, помимо зарплаты обещают соцпакет: бесплатную медстраховку, корпоративную связь и дисконтные карты со скидкой 7%.

Компания «Белтекс-Оптикс» ищет инженера-исследователя на зарплату от 6000 рублей (до вычета налогов). Он будет заниматься разработкой и оптимизацией алгоритмов обработки видеопотока в реальном времени и совершенствовать процесс калибровки тепловизионных приборов и приборов видимого спектра. Среди требований — опыт работы не менее 5 лет, высшее образование (в дипломе должны быть слова «физик» или «математик»), способность читать техническую литературу по-английски, понимание оптических расчетов. Помимо высокой зарплаты обещают премии, обучение и участие в конференциях за счет компании, курсы иностранного языка.

На такую же зарплату — от 6000 рублей — клиника «ЭверестДент» ищет стоматолога-хирурга. Нужен опыт работы 1−3 года, вторая квалификационная категория или выше, вежливость и желание работать. График сменный, оплата — оклад плюс процент. Взамен наниматель обещает «обеспечить работой под полную нагрузку», оборудование последнего поколения, адекватное руководство и дружный коллектив.

Будущий руководитель отдела оптовых продаж, которого ищет Mark Formelle, будет зарабатывать от 5000 рублей на руки. Ему предстоит вести переговоры с ключевыми партнерами по условиям сотрудничества, заниматься аналитикой, расширять сбыт продукции, выполнять ключевые плановые показатели по отделу. Требуется опыт работы руководителем отдела продаж или коммерческим директором не менее 5 лет, опыт построения системы продаж, готовность к командировкам, наличие водительских прав. Кандидатам нужно учесть, что на работу придется ездить в Заславль (есть корпоративный транспорт или компенсация расходов на электрички).

От 4500 рублей на руки обещают начальнику транспортно-экспедиционного отдела в компании «ХаЛт». Требований не так много: опыт работы от 3 лет на руководящих должностях в транспортных компаниях и высшее образование. Обязанности: управлять отделом, выполнять плановые показатели, анализировать рейсы и вносить корректировки. Обещают «полный соцпакет» и доставку служебным транспортом до офиса.

Компания «БР-Консалт» ищет руководителя мебельного направления на зарплату от 3500 рублей на руки. От соискателей требуется знание английского, опыт работы в крупных мебельных компаниях (годовой оборот от 50 млн долларов), опыт организации экспортных продаж мебели в Западную Европу, Китай, Юго-Восточную Азию. На этой позиции нужно будет разрабатывать стратегию развития мебельного направления для увеличения роста продаж, организовывать систему продаж на внутреннем рынке и на экспорт, разрабатывать предложения по развитию и росту эффективности мебельных производств. Помимо зарплаты обещают и соцпакет, в котором есть даже пенсионное страхование.

От 3000 рублей (до вычета налогов) готовы платить начальнику отдела продаж в компании «Беллесизделие». Заниматься нужно будет оптовыми продажами в США и Канаде, а командировки в Штаты предполагаются раз в квартал. Соответственно, требуется свободное владение английским, высшее образование (экономическое, техническое, маркетинг, менеджмент), обязательный опыт работы в продажах. Но есть нюанс: график работы довольно нестандартный — с 15.30 до 00.00.