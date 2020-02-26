Иван Лавринович: В аграрные вузы должны поступать подготовленные абитуриенты, знакомые с жизнью села и производством. В Гродно состоялась сессия образовательной платформы «АгроКЛАСС»

Источник материала: Вороновская газета

Гродно состоялась сессия образовательной платформы «АгроКЛАСС»" width="599" height="363">







– Согласно поручению Главы государства, в каждой области, райцентрах, сельских школах создаются агроклассы. Наша страна аграрная и подготовка специалистов для сельского хозяйства очень важна. Агроклассы должны стать толчком в этом деле. Благодаря факультативу «Введение в аграрные профессии» ученики могут сформировать реальное представление об агропромышленном комплексе страны, о тех специалистах, которые там работают, и, конечно, обозначить для себя реальные перспективы на будущее. Подготовка кадров для аграрных специальностей со школьного возраста очень нужное дело, ведь именно благодаря этому выпускники осознанно выбирают специальность и становятся профессионалами своего дела, – отметил Иван Лавринович, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области.





VI сессия образовательной платформы «АгроКЛАСС» организована для педагогов учреждений общего среднего образования со всей страны, реализующих факультативный курс «Введение в аграрные профессии» и методистов. Организатором мероприятия выступил областной институт развития образования при поддержке Гродненского аграрного университета. В сессии приняли участие около 60 педагогов и специалистов отделов образования.

– Сегодня важно, чтобы педагоги, которые преподают этот факультативный курс, могли донести информацию до детей просто и доходчиво. Я за то, чтобы ребят меньше загружали терминологией. И конечно, максимум практики: прошли пару тем – приехали в хозяйство и посмотрели, как все на самом деле. Школьники должны получать полезную информацию, преподносить ее надо профессионально. И, это должно давать результат. Недопустимо, чтобы в аграрные вузы поступали случайные люди. Поэтому профориентационная работа должна быть направлена не только на школьников, но и на их родителей, – подчеркнул Иван Лавринович.





За несколько лет участники образовательной платформы посетили в том числе Гродненский аграрный университет. Опытный преподавательский состав кафедры механизации сельскохозяйственных машин университета провел лекционные и практические занятия. Состоялась отрытая демонстрация сельскохозяйственной техники. Педагоги имели возможность получить консультацию по интересующим вопросам у преподавателей вуза, ведь некоторые темы факультативного курса могут вызывать затруднения даже у самых опытных учителей.







Педагоги также побывали в Волковысском государственном аграрном колледже, СПК «Прогрес-Вертелишки», ПК имени Кремко, СПК имени Сенько Гродненского района, ОАО «Молочный Мир», «Гродненский мясокомбинат».

Аграрные классы работают в Гродно и во всех районах области с сентября 2018 года. Всего в области создано 47 таких классов, где занимаются свыше 400 человек.





Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ