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На международной олимпиаде «Innopolis Open» по информатике два белорусских школьника стали дипломантами соревнования
Источник материала: Mlife
23 февраля одновременно на пяти площадках в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Кременчуге прошёл финал международной олимпиады «Innopolis Open» по информатике. Организаторами Олимпиады Университета Иннополис для школьников являются АНО ВО «Университет Иннополис» и Министерство образования и науки Республики Татарстан.
234 школьника в возрасте от 13 до 18 лет из 9 государств приняли официальное участие в соревновании: России, Боснии и Герцеговины, Кипра, Венгрии, Сербии, Армении, Киргизии, Беларуси, Украины. В олимпиаде участвовали школьники 7-11 классов, прошедшие заочные отборочные этапы, в которых соревновались 2350 школьников.
121 участник был приглашен на основную площадку олимпиады — город Иннополис, Республика Татарстан, Российская Федерация. 52 школьника приняла площадка в Москве, 14 школьников — площадка в Санкт-Петербурге, 13 школьников — площадка в Кременчуге. На минской площадке в СООО «Образовательный центр Парка высоких технологий» собрались 34 финалиста из Бреста, Витебска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря, Молодечно.
По результатам пятичасового соревнования победителями и призерами «Innopolis Open» стали 57 школьников со всех площадок проведения: дипломы I степени — 15 человек, дипломы II степени — 17 человек, дипломы III степени — 25 человек.
Двое из 34 участников минской площадки стали дипломантами «Innopolis Open»
Диплом I степени, победитель соревнования
5 абсолютное место из 234: Андрей Мищенко, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря», 468 баллов
Тренер: Борунов Алексей Валентинович
Диплом II степени, призёр соревнования
29 абсолютное место: Сергей Процкий, ГУО «Лицей БГУ», 397 баллов
Тренер: Лапо Анжелика Ивановна
Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» входит в Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год (информатика 1 уровень). Ежегодно Министерство образования и науки Российской Федерации утверждает Перечень олимпиад школьников на очередной учебный год, победители и призеры которых получают льготы при поступлении в вузы: зачисление без вступительных экзаменов на программы подготовки, соответствующие профильному предмету олимпиады, максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
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На международной олимпиаде «Innopolis Open» по информатике два белорусских школьника стали дипломантами соревнования
На финале Олимпиады Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике, Российская Федерация, Андрей Мищенко, воспитанник кружка спортивного программирования...
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