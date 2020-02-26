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На международной олимпиаде «Innopolis Open» по информатике два белорусских школьника стали дипломантами соревнования

26.02.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

23 февраля одновременно на пяти площадках в Иннополисе, Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Кременчуге прошёл финал международной олимпиады «Innopolis Open» по информатике. Организаторами Олимпиады Университета Иннополис для школьников являются АНО ВО «Университет Иннополис» и Министерство образования и науки Республики Татарстан.

234 школьника в возрасте от 13 до 18 лет из 9 государств приняли официальное участие в соревновании: России, Боснии и Герцеговины, Кипра, Венгрии, Сербии, Армении, Киргизии, Беларуси, Украины. В олимпиаде участвовали школьники 7-11 классов, прошедшие заочные отборочные этапы, в которых соревновались 2350 школьников.

121 участник был приглашен на основную площадку олимпиады — город Иннополис, Республика Татарстан, Российская Федерация. 52 школьника приняла площадка в Москве, 14 школьников — площадка в Санкт-Петербурге, 13 школьников — площадка в Кременчуге. На минской площадке в СООО «Образовательный центр Парка высоких технологий» собрались 34 финалиста из Бреста, Витебска, Гомеля, Минска, Могилева, Мозыря, Молодечно.

По результатам пятичасового соревнования победителями и призерами «Innopolis Open» стали 57 школьников со всех площадок проведения: дипломы I степени — 15 человек, дипломы II степени — 17 человек, дипломы III степени — 25 человек.

Двое из 34 участников минской площадки стали дипломантами «Innopolis Open»

Диплом I степени, победитель соревнования

5 абсолютное место из 234: Андрей Мищенко, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря», 468 баллов

Тренер: Борунов Алексей Валентинович

Диплом II степени, призёр соревнования

29 абсолютное место: Сергей Процкий, ГУО «Лицей БГУ», 397 баллов

Тренер: Лапо Анжелика Ивановна


Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» входит в Перечень олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год (информатика 1 уровень). Ежегодно Министерство образования и науки Российской Федерации утверждает Перечень олимпиад школьников на очередной учебный год, победители и призеры которых получают льготы при поступлении в вузы: зачисление без вступительных экзаменов на программы подготовки, соответствующие профильному предмету олимпиады, максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Результаты олимпиады: https://pcms.university.innopolis.ru/results/innopolis/2019-2020/final-main.html

Публикация в официальной группе: https://vk.com/dovuziu?w=wall-175449549_832

Сайт олимпиады: https://olymp.innopolis.ru/ooui/
https://olymp.innopolis.ru/oou...

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На финале Олимпиады Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике, Российская Федерация, Андрей Мищенко, воспитанник кружка спортивного программирования...
 
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