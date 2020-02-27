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В Столбцах из машины бизнесмена украли $50 тысяч

27.02.2020 09:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Столбцах из машины бизнесмена украли тысяч
Flickr.com

В Столбцовский РОВД обратился местный житель. Он сообщил, что в ночь на 22 февраля неизвестные украли из его автомобиля «BMW X6» около $50 тысяч, лежавшие в пакете на заднем сиденье, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Иномарка оборудована системой бесключевого доступа. Устройство не сработало, и машина осталась незапертой. Этим воспользовался преступник: он дернул за ручку, дверь иномарки открылась.

На след злоумышленника удалось выйти в течение суток. Его задержали утром по месту жительства. В личном автомобиле подозреваемого обнаружены украденные деньги, а также пистолет, балаклава и металлическая палка.

По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. 

В Столбцах из машины бизнесмена украли тысяч
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Теги: Минск
 
 
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