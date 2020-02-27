В Столбцах из машины бизнесмена украли $50 тысяч

Источник материала: Аргументы и факты

В Столбцовский РОВД обратился местный житель. Он сообщил, что в ночь на 22 февраля неизвестные украли из его автомобиля «BMW X6» около $50 тысяч, лежавшие в пакете на заднем сиденье, сообщили в телеграмм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Иномарка оборудована системой бесключевого доступа. Устройство не сработало, и машина осталась незапертой. Этим воспользовался преступник: он дернул за ручку, дверь иномарки открылась.