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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Норвегии

27.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первый случай заражения коронавирусом выявили в Норвегии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Норвегии. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения страны.

По информации агентства, инфицированный в конце прошлой недели вернулся из Китая, выглядел здоровым.

Заразившийся сдал анализы после возвращения из Китая в выходные.

Сейчас он находится на домашнем карантине и уже здоров, симптомов заражения у него нет.

Ранее 100 человек в королевстве были проверены на коронавирус, все результаты были отрицательными.

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Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Норвегии. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей органов...
 
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