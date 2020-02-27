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Первый случай заражения коронавирусом выявили в Норвегии
27.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый случай заражения
По информации агентства, инфицированный в конце прошлой недели вернулся из Китая, выглядел здоровым.
Заразившийся сдал анализы после возвращения из Китая в выходные.
Сейчас он находится на домашнем карантине и уже здоров, симптомов заражения у него нет.
Ранее 100 человек в королевстве были проверены на коронавирус, все результаты были отрицательными.
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Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Норвегии. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей органов...
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