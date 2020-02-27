Первый случай заражения коронавирусом выявили в Норвегии

Источник материала: Вороновская газета





Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Норвегии. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей органов здравоохранения страны.

По информации агентства, инфицированный в конце прошлой недели вернулся из Китая, выглядел здоровым.

Заразившийся сдал анализы после возвращения из Китая в выходные.

Сейчас он находится на домашнем карантине и уже здоров, симптомов заражения у него нет.

Ранее 100 человек в королевстве были проверены на коронавирус, все результаты были отрицательными.

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