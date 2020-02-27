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Совмин установил условия, при которых бизнес сможет получить господдержку
27.02.2020 10:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Кто из субъектов хозяйствования сможет рассчитывать на господдержку, указано в постановлении Совмина № 11, принятом 26 февраля.
Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, предельные значения выручки составляют:
394 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей;
2,888 млн рублей – для микроорганизаций;
10, 896 млн рублей – для малых организаций.
Отдельной строкой выделены субъекты среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области. Они могут обратиться за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, если их выручка составила в 2019 году 21,120 млн рублей.
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Кто из субъектов хозяйствования сможет рассчитывать на господдержку, указано в постановлении Совмина № 11, принятом 26 февраля.
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