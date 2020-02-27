Совмин установил условия, при которых бизнес сможет получить господдержку

Источник материала: Ежедневник

Кто из субъектов хозяйствования сможет рассчитывать на господдержку, указано в постановлении Совмина № 11, принятом 26 февраля.

Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, предельные значения выручки составляют:

394 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей;

2,888 млн рублей – для микроорганизаций;

10, 896 млн рублей – для малых организаций.

Отдельной строкой выделены субъекты среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области. Они могут обратиться за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, если их выручка составила в 2019 году 21,120 млн рублей.

