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Совмин установил условия, при которых бизнес сможет получить господдержку

27.02.2020 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кто из субъектов хозяйствования сможет рассчитывать на господдержку, указано в постановлении Совмина № 11, принятом 26 февраля.

Так, для субъектов малого предпринимательства, обратившихся за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, предельные значения выручки составляют:

394 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей;

2,888 млн рублей – для микроорганизаций;

10, 896 млн рублей – для малых организаций. 

Отдельной строкой выделены субъекты среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области. Они могут обратиться за оказанием государственной финансовой поддержки в 2020 году, если их выручка составила в 2019 году 21,120 млн рублей.
 

 
 
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Кто из субъектов хозяйствования сможет рассчитывать на господдержку, указано в постановлении Совмина № 11, принятом 26 февраля.
 
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