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В мировом финтех-рейтинге Минск на 147 месте
27.02.2020 11:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Аналитики Findexable составили The Global Fintech Index 2020. Это рейтинг развития финтеха в мире с учетом оценки локальной инфраструктуры и экосистемы.
В исследовании использовалась информация 230 городов, 65 стран, 7000 компаний. Минск в рейтинге финтеха оказался на 147 месте, пишет
Среди соседей у Минска самое худшее место.
29. Вильнюс
30. Москва
45. Таллинн
46. Варшава
77. Киев
96. Рига
147 Минск
В Беларуси на сегодня около 100 финтех-проектов.
Популярные сферы:
Блокчейн-технологии, включая проекты по созданию крипто-бирж и других инвестиционных интернет-площадок.
Платежные сервисы и переводы.
Свободные (слабо занятые) ниши:
Краудинвестинг;
Social Trading;
Страхование (телематика, мониторинг, большие данные, конструктор продуктов);
PropTech;
SupTech & RegTech (регуляторная отчетность, мониторинг, соответствие, риск-менеджмент, управление данными).
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Аналитики Findexable составили The Global Fintech Index 2020. Это рейтинг развития финтеха в мире с учетом оценки локальной инфраструктуры и экосистемы.
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