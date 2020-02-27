В мировом финтех-рейтинге Минск на 147 месте

Источник материала: Ежедневник

Аналитики Findexable составили The Global Fintech Index 2020. Это рейтинг развития финтеха в мире с учетом оценки локальной инфраструктуры и экосистемы.

В исследовании использовалась информация 230 городов, 65 стран, 7000 компаний. Минск в рейтинге финтеха оказался на 147 месте, пишет dev.by .





Среди соседей у Минска самое худшее место.

29. Вильнюс

30. Москва

45. Таллинн

46. Варшава

77. Киев

96. Рига

147 Минск

В Беларуси на сегодня около 100 финтех-проектов.

Популярные сферы:

Блокчейн-технологии, включая проекты по созданию крипто-бирж и других инвестиционных интернет-площадок.

Платежные сервисы и переводы.

Свободные (слабо занятые) ниши:

Краудинвестинг;

Social Trading;

Страхование (телематика, мониторинг, большие данные, конструктор продуктов);

PropTech;

SupTech & RegTech (регуляторная отчетность, мониторинг, соответствие, риск-менеджмент, управление данными).