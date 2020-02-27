Стало известно, какой запас медицинских масок есть у «Беллегпрома»

«На складах предприятий на сегодня есть стратегический запас - почти 550 тыс. изделий»,- сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

Первые заказы на изготовление медицинских масок поступили на предприятия три недели назад.

Открытые акционерные общества «Славянка», «Лента», «Жлобинская швейная фабрика» и «БелКредо» уже поставили заказчикам («Белмедтехника», «Белфармация») около 300 тыс. изделий.

«Повязки изготавливают из хлопка. Они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. Материал, из которого произведены маски, легко утилизируется без вреда природе».

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