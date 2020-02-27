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Стало известно, какой запас медицинских масок есть у «Беллегпрома»

27.02.2020 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, какой запас медицинских масок есть у «Беллегпрома»
pixabay.com

«На складах предприятий на сегодня есть стратегический запас - почти 550 тыс. изделий»,- сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

Первые заказы на изготовление медицинских масок поступили на предприятия три недели назад.

Открытые акционерные общества «Славянка», «Лента», «Жлобинская швейная фабрика» и «БелКредо» уже поставили заказчикам («Белмедтехника», «Белфармация») около 300 тыс. изделий.

«Повязки изготавливают из хлопка. Они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. Материал, из которого произведены маски, легко утилизируется без вреда природе». 

Стало известно, какой запас медицинских масок есть у «Беллегпрома»
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В концерне отметили: с учетом обострения ситуации с коронавирусом в Европе производство масок не останавливается, создается запас на возможный повышенный спрос.
 
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