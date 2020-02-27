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Нефть без премии в Беларусь поставят еще 5 российских компаний

27.02.2020 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Эти пять компаний – новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с «Сафмаром» на первый квартал у нас шесть компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии», – сказал Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь, так как не были достигнуты договоренности по цене.

Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» работают на загрузке 50%, за январь-февраль они переработают около 1,8 млн тонн нефти.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости
 
 
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Нефть без премии будут поставлять в Беларусь кроме группы компаний Сафмар пять российских компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Белнефтехим...
 
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