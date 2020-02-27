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Нефть без премии в Беларусь поставят еще 5 российских компаний
Источник материала: Myfin
«Эти пять компаний – новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с «Сафмаром» на первый квартал у нас шесть компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии», – сказал Александр Тищенко, передает БЕЛТА.
Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки
Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» работают на загрузке 50%, за январь-февраль они переработают около 1,8 млн тонн нефти.
Источник: Myfin.by
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Нефть без премии будут поставлять в Беларусь кроме группы компаний Сафмар пять российских компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Белнефтехим...
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