Нефть без премии в Беларусь поставят еще 5 российских компаний

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«Эти пять компаний – новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с «Сафмаром» на первый квартал у нас шесть компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии», – сказал Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь, так как не были достигнуты договоренности по цене.

Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» работают на загрузке 50%, за январь-февраль они переработают около 1,8 млн тонн нефти.