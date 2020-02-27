Источник материала: Новости Волковыска

Исследование почти 140 пациентов с коронавирусом в эпицентре заражения, китайском Ухане, показало, что наиболее распространенным симптомом инфекции является лихорадка. Данные иcследования опубликовал Buseness Insider.

По словам исследователей из больницы Чжуннань университета Ухань, они наблюдали лихорадку у 99% пациентов. Другие общие симптомы включают усталость и сухой кашель, которые появились у более чем половины исследованных пациентов. Около трети также испытывали боль в мышцах и затрудненное дыхание, хотя пациенту в среднем понадобилось около пяти дней, чтобы у него начались проблемы с дыханием после появления первых симптомов.

Другие симптомы, связанные с простудой, такие как головная боль или боль в горле, были замечены только в небольшом числе случаев.

У нескольких пациентов перед лихорадкой развилась диарея, что повышает вероятность передачи вируса через фекалии.

Исследование показало, что вирус чаще всего поражает пожилых мужчин с существующими проблемами со здоровьем. Больше 54% пациентов в исследовании были мужчинами, и средний возраст пациентов был 56 лет.

Если пациенты не госпитализированы или изолированы в течение первой недели после появления симптомов, это может способствовать распространению вируса. Но исследователи обнаружили, что пациенты после появления симптомов попадали в больницу Уханя в среднем через семь дней.





«Мы еще не знаем, насколько заразным является человек в ходе своей инфекции, – сказала Business Insider Лорен Мейерс, эпидемиолог из Техасского университета в Остине. – Мы не знаем, заразны ли люди, прежде чем у них появятся симптомы, и мы не уверены, насколько они заразны, даже если у них есть симптомы».

Типичный пациент может быть инфицирован без проявления симптомов в течение пяти или более дней, сказала Лорен Мейерс. Но не ясно, какое время заболевший заразен. По оценке экспертов человек с COVID-19 может быть заразным в течение от одного до 14 дней; одна группа китайских ученых недавно предположила, что люди могут быть заразными до 24 дней.

На прошлой неделе агенство Reuters сообщило, что больницы в Ухани не принимали некоторых пациентов с легкими симптомами. Также отмечается, что инфицированные люди могут предпочесть не признавать себя сразу заболевшими, раз от вируса все равно нет лекарства – врачи просто оказывают поддерживающую помощь, такую как жидкости или стероиды.

Безотносительно причины, эта задержка могла помочь распространению вируса.

«Если предположить, что людей не госпитализируют, не изолируют в течение первой недели их симптоматического периода, то это, безусловно, ключевая возможность для дальнейшей передачи», – отметила эпидемиолог Лорен Мейерс.





Ученые до сих пор считают, что коронавирус в основном передается через дыхательные капли, такие как слюна и слизь, когда человек кашляет или чихает. Но Мейерс заявила, что также возможным путем передачи инфекции может быть диарея. В январском исследовании, проведенном исследователями в Пекине и Шанхае, был выявлен коронавирус в образцах стула у пациентов с диареей и тошнотой.

Мейерс указала на один «ужасный анекдот» про вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, когда пациент с тяжелой диареей заразил сотни жителей в своем жилом комплексе в Гонконге. Считается, что вирус распространяется по трубам, проникая в ванные комнаты людей через пол.

«Пока слишком рано говорить о том, насколько значительным будет вклад диареи в будущую передачу этого нового коронавируса, – говорит Мейерс. – При ОРВИ диарея не была распространенным симптомом, но она, безусловно, наблюдалась у части пациентов с ОРВИ».

Органы здравоохранения недавно эвакуировали более 100 человек из здания в Гонконге после того, как два жителя с 10 этажами дали положительный результат на COVID-19. Сейчас они исследуют, может ли вирус распространяться через канализационные системы.





Вспышка коронавируса началась в декабре в Китае в провинции Хубэй, предположительно с рынка морепродуктов в городе Ухань. Поэтому официальное название вируса COVID-19 - Coronavirus December 2019. Количество зараженных в Китае уже достигло 68,5 тысяч человек, умерли 1 665, выздоровели более девяти тысяч. Один зараженный умер в Японии, один во Франции (турист из Китая).

После 12 февраля, когда в провинции Хубэй впервые опубликовали данные с применением нового метода клинической диагностики, и число выявленных за сутки новых случаев резко увеличилось до 14 840, из них клинически диагностированных случаев 13 332, число новых зараженных снижается в течение трех дней. На следующий день, 13 февраля, показатель снизился до 4 823 (3 095), 14 февраля — до 2 420 (1 138), а 15 февраля — до 1 843 (888).