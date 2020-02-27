С 24 по 30 мая футбольная команда
Соперниками подопечных Виталия Шестака по воле жребия стали команды из Казахстана, Мальты и Северной Македонии. Они сформировали группу «Б».
В группе «А» сыграют Азербайджан, Грузия, Швеция и Эстония.
Четыре команды, прошедших сито предварительных отборочных туров, присоединятся к оставшимся 28 претендентам в промежуточном раунде, который должен завершиться до 13 декабря 2020 года.
Итак, 24 мая спартанцы сыграют с Мальтой, 27 мая с Казахстаном и 30 мая с командой Северной Македонии.