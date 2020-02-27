Источник материала: Новости Волковыска

Депутат Палаты представителей по Волковысскому избирательному округу № 48 Павел Поконечный вошел в состав четырех рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

Кроме членства в Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Павел Поконечный вошел в состав следующих рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государств: по сотрудничеству с Парламентом КНР, по сотрудничеству с Парламентом Литовской Республики, по сотрудничеству с Парламентом Республики Польша и по сотрудничеству с Парламентом Королевства Швеция.

Также, парламентарий отвечает за подготовку законопроекта «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан».