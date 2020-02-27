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В Слуцке водитель «Ауди» сбил женщину на пешеходном переходе
27.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На улице Виленской в Слуцке 26 февраля автомобиль «Ауди» наехал на 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре». С травмами пострадавшая доставлена в больницу,
Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:
— Дорожно-транспортное происшествие случилось около 06:55. Автомобилем управлял 26-летний водитель. По Виленской он ехал со стороны улицы Максима Богдановича в направлении Солигорской улицы. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам Ирины Сапуновой, в результате наезда пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематомы лица. Она госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.
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На улице Виленской в Слуцке 26 февраля автомобиль «Ауди» наехал на 44-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре». С травмами пострадавшая...
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