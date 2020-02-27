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Где в Гродно появятся таунхаусы и что гродненцы, у которых они уже есть, думают о таком жилье

27.02.2020 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока единственный в Гродно квартал блокированных домов есть в Лососно-4, но уже в этом году в районах индивидуальной жилой застройки сдадут около 200 квартир. Как живется в готовых домиках и где еще появятся таунхаусы, выяснял «Вечерний Гродно».


Строить или купить?

Человек, который мечтает жить ближе к природе, но с городским комфортом, стоит перед выбором: приобрести участок и строиться либо купить готовый домик или квартиру у застройщика. Несколько лет назад в Гродно появился первый квартал двухэтажных блокированных домов на несколько квартир с небольшими земельными участками.

В нынешнем году городские власти намерены продвигать этот тип жилья — на рынок вышли несколько строительных организаций, купившие на аукционах землю под индивидуальную и блокированную застройку. Значит ли это, что от желающих жить в таунхаусах не будет отбоя?


И город близко, и свой кусок земли

Гродненец Виктор с семьей купил квартиру в Лососно-4 в 2017 году. Хотели строить сами, однако из-за нехватки времени решили вложиться в готовые коттеджи. За домик в 150 квадратных метров и участок 6 соток заплатили около 60 тысяч долларов. Им нравится то, что город близко, есть свой кусок земли, да и подниматься в дом, заносить вещи нетрудно. Однако хорошее впечатление было испорчено.

— Проект неплохой, но разочаровало качество строительства. Много недоделок: где-то утеплитель не доложили в крышу, дома стояли без отопления, что привело к грибку. Провода идут по столбам, вместо того чтобы быть под землей. На втором этаже есть комната в 30 «квадратов», что-то вроде чердака, но она неотапливаемая. Спрашивали, почему. Ответили: «Так вы за это не заплатили». В итоге сам утеплил и переделал под жилую комнату. Так многие сделали, — отмечает Виктор.

«Подводный камень» в таунхаусах — после покупки необходимо основательно вложиться в отделку. Жильцы остаются недовольны проектом, коммуникациями и многое переделывают под себя.

— Лучше бы строители просто завели коммуникации в дом, а владелец сам разводил бы электрику, воду, отопление. Получается, что розетка не там, где нужно, трубы надо перекладывать. Я террасу сделал на заднем дворике. Тут это повальное явление. Считай, что дополнительная комната получается, — добавляет Виктор.

Но хозяин уверен: подобные домики будут пользоваться бешеной популярностью. Если строить качественно и предлагать по привлекательным ценам, то от желающих не будет отбоя.

— Недавно возвращался из Буковеля и заметил, что в Украине таких домиков очень много, причем разных проектов и стилей, — говорит он. — Почему же мы не можем? Надо только строить хорошо. Я понимаю, что у Гродножилстроя это был первый опыт.


Житель Лососно-4 Виталий рассказал, что продал в городе однокомнатную и двухкомнатную квартиры и на эти деньги (около 55 тысяч долларов) купил таунхаус. Признается, что нисколько не жалеет о выборе: свежий воздух, тишина и всего километр до работы. Дочку в детский сад возит жена, ей по пути на работу.

— Приезжайте к нам летом — везде устраивают пикники, на улицах много детей, все на виду, так как нет активного дорожного движения, — приглашает мужчина.

Единственное, чем недовольны в микрорайоне, так это дорогой через лес. На гравийке много мелких ям, в чем мы сами убедились. Зато улицы в Лососно-4 связывает «вечная» бетонка, к ней претензий нет.

— Гродненка с мужем-итальянцем хотели дом купить, но как только иностранец проехал по дороге, то сразу отказался, — рассказали нам.

Возле некоторых домиков продолжается обустройство: одни ставят забор, другие — беседку или крыльцо на заднем дворе. На одном участке сад с заботливо укрытыми на зиму деревцами. Просторную территорию на въезде в микрорайон заняли дети — видны футбольные ворота.

Брестчане построят целый квартал

Одним из крупнейших игроков на рынке индивидуальной жилой застройки стало брестское ОАО «Полесьежилстрой». В нынешнем году компания начнет строительство жилого квартала из 60 домов в микрорайоне Барановичи-9. Планируется застройка смешанного типа: трех классов и разных планировочных решений под любую покупательскую способность, рассказал заместитель начальника управления проектных работ ОАО «Полесьежилстрой» Александр Кузьмук.

Категория «Стандарт» — дома для массовых потребителей (площадью 100−120 кв. м). «Бизнес» — развитая планировочная структура с гаражом, надстройкой и улучшенной планировкой (от 120 до 200 кв. м), «Премиум» предполагает повышенную площадь (от 300 кв. м). Брестчане ставят цель не просто сделать дома, а создать среду индивидуальной застройки.

— Мы хотим дать выбор, ведь кто-то захочет спальню и кухню, а кому-то нужно больше, — объясняет Александр Кузьмук. — У каждого дома будут терраса, закрытый двор и полноценный земельный участок, в квартале появится детская площадка. Мы строим из качественных современных материалов и уделяем внимание благоустройству.

Презентация проектов Полесьежилстроя пройдет на градостроительном совете. Сколько будет стоить квадратный метр, пока не озвучивается — итоговая цифра зависит от многих факторов.


Где еще будут дома?

По словам начальника отдела строительства Гродненского горисполкома Дмитрия Синицы, такой тип домов появится в Зарице, Заболоти, Погоранах-Кошевниках, Барановичах-5, -6, на улицах Садакова, Вишневецкой и других.

 
Теги: Гродно
 
 
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Пока единственный в Гродно квартал блокированных домов есть в Лососно-4, но уже в этом году в районах индивидуальной жилой застройки сдадут около 200 квартир.
 
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