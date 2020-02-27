Работникам одного из районов Могилевской области предложили один день потрудиться за «спасибо»

Источник материала: Tut.by

Горецкий райисполком порекомендовал руководителям организаций города и района провести 29 февраля день безвозмездного труда. Такая информация опубликована на официальном сайте исполкома. Заработанные в этот день деньги просят перевести на счет райисполкома. Не все работники довольны таким решением.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Горецком районе день безвозмездного труда решили провести не в первый раз. К примеру, работников района приглашали за «спасибо» потрудиться 4 мая прошлого года. В этом году день безвозмездного труда решили устроить 29 февраля. Необходимость проведения такого дня районные власти объясняют тем, что нужно активизировать работы по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов и подготовку к районному празднику тружеников села «Дожинки-2020».

— Все бы ничего, но нам раздали заявления, в которых написано, что работник просит удержать из его зарплаты за февраль однодневный среднемесячный заработок на проведение дня безвозмездного труда, — рассказывает работник одной из бюджетных организаций района. — Но ведь это даже не республиканский субботник? Почему именно в Горках люди должны платить? Руководство объяснило поборы тем, что нужны деньги на «Дожинки» в 2020 году. Если честно, мы не в восторге от этой идеи.





Районные власти поясняют, что «собранные средства будут направлены УКПП „Коммунальник“ и Овсянковскому сельисполкому для проведения благоустройства в сельских населенных пунктах и в городе Горки».

В отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома сказали, что переводить деньги на счет работников никто не обязывает.

— Это добровольное пожертвование, — коротко прокомментировали в исполкоме.

Кстати, день безвозмездного труда — это ноу-хау не только Горецкого района. В мае 2018 года он проводился и в Краснопольском районе, 25 февраля 2015 года — в Круглянском районе.