С целью снижения количества пожаров организована работа смотровых комисий

Источник материала: Клiч Радзiмы

С целью снижения количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых домах, в городском посёлке Шарковщина организована работа смотровых комиссий совместно с корреспондентом районной газеты.

В состав смотровой комиссии входили заинтересованные субъекты профилактики, которые проводят с жителями района работу, направленную на исключение причин и условий возникновения пожаров и гибели людей на них. Во главе с председателем смотровой комиссии пожарно-профилактическую работу в жилом фонде проводили спасатели, представители социальной защиты, работники электрических сетей.

Работа была направлена на посещение домовладений одиноко проживающих и одиноких граждан. В ходе пожарно-профилактической работы домовладельцев информировали о главных причинах пожаров в жилом фонде, разъясняли основные требования пожарной безопасности. Напомнили о действиях в случае пожара, а также правилах вызова спасателей. Внимание было обращено на условия проживания, состояние печного отопления, электропроводки, недопустимость хранения пожароопасных материалов на чердаке дома. Напомнили о наиболее эффективном средстве обнаружения пожара в доме или квартире — автономном пожарном извещателе. Этот прибор рагирует на малейшее задымление, что поможет сохранить жизнь и имущество!

Всем гражданам вручили памятки и листовки, в обязательном порядке провели инструктажи о мерах и правилах безопасности жизнедеятельности.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.