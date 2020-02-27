"Ковров Бреста" больше нет. Остались только "Витебские"

officelife Сумма покупки была определена исходя из начальной цены, увеличенной на 5%. Так, сумма сделки составила 7,2 млн рублей. В течение десяти рабочих дней с даты аукциона, участники сделки подпишут договор купли-продажи, пишет





Ранее сообщалось, что с учетом необходимости наращивания производственных мощностей ОАО «Витебские ковры» концерн «Беллегпром» рассчитывает реализовать инвестпроект по созданию в стране единого коврового производства.









Ожидается, что это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.