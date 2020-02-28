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В Гонконге расследуют первый случай заражения коронавирусом домашнего животного

28.02.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гонконге расследуют возможный случай передачи коронавируса от человека к животному. Предварительные тесты говорят, что вирус мог передаться от человека к собаке — ранее у хозяина диагностировали заболевание COVID-19. Об этом сообщает Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы местного правительства.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

ТАСС уточняет, что после госпитализации хозяина пес был помещен в специальный карантинный центр для животных. Анализы показали наличие в его организме коронавируса нового типа, но в незначительном количестве. При этом у собаки не было выявлено симптомов заболевания.

«В настоящее время Департамент не располагает [неопровержимыми] свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей», — говорится в заявлении ведомства.

Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием собаки и проведут повторные тесты, чтобы подтвердить, действительно ли имел место факт заражения.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.

 
 
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В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.
 
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