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В Гонконге расследуют первый случай заражения коронавирусом домашнего животного
Источник материала: Tut.by
В Гонконге расследуют возможный случай передачи коронавируса от человека к животному. Предварительные тесты говорят, что вирус мог передаться от человека к собаке — ранее у хозяина диагностировали заболевание COVID-19. Об этом
ТАСС
«В настоящее время Департамент не располагает [неопровержимыми] свидетельствами того, что животные могут быть инфицированы вирусом COVID-19 или являться его источником для людей», — говорится в заявлении ведомства.
Ветеринары продолжают наблюдать за состоянием собаки и проведут повторные тесты, чтобы подтвердить, действительно ли имел место факт заражения.
В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.
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В настоящее время в Гонконге подтверждено 93 случая заболевания, вызванного новым коронавирусом.
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