Вышел клип группы Chakras на песню, ради которой продюсер продал квартиру

Источник материала: Аргументы и факты

28 февраля в финале национального отбора на «Евровидение» подопечные Максима Алейникова, группа Chakras, выступят под номером 4 с уникальной песней без слов. Станет ли цифра 4 для них магической? Или она уже стала? Дело в том, что цифра четыре проходит в клипе на песню «La-Ley-La» красной нитью: четыре голоса, четыре характера, четыре стихии, четыре стороны света…

Снял клип Максим Литвинов ― известный украинский режиссёр, постановщик украинских музыкальных шоу «Украина мае талант» и «Х-фактор». Максим ставил номер на «Евровидении» победительнице 2016 года Джамале. Когда Литвинов услышал песню без слов, он сказал Максиму Алейникову: «Подожди, не говори, о чём песня, я тебе расскажу свою версию». И озвучил то, о чём думал Алейников: эти разные по звучанию голоса представляют собой четыре элемента, которые, объединяясь, зарождают пятый - новую жизнь. Кстати, одна из солисток группы сейчас ждёт ребёнка.

Литвинов комментирует: «В последнее время все так часто говорят о том, что нам нужно бороться против чего-то, мир разделился на да и нет, на чёрное и белое, на за и против. Мы же хотим объединить этой песней всех. Не бороться, не спорить, а быть все вместе. В песне нет конфликта. Это сплошная гармония. Это не драматичное произведение, а гармоничное соединение, такая утопия о невозможной гармонии человека с природой, это точно не про борьбу».

Новая солистка

В полуфинале национального отбора участвовало три солистки, но в период подготовки номера к финалу к группе присоединилась Олена Уутай – известная этно-музыкант и мастер горлового пения из Якутии.

В клипе, по словам создателей, она проявляет возможности своего голоса только на десятую долю от того, что ждёт нас в финале национального отбора.

Клип сняли в Киеве в течение всего одного дня, но из-за плотного гастрольного графика Олены сцены с якутской шаманкой удалось снять только в Минске.

Намерены победить

Продюсер Максим Алейников еще во время полуфинала объявил, что главная цель его участия в «Евровидении» - выиграть не национальный отбор, а сам конкурс в Роттердаме. И назвал главную причину, почему Беларусь еще ни разу не побеждала в «Евровидении». По его мнению, это отсутствие такой цели у белорусских представителей. До этого максимальная задача, которую ставила Беларусь на «Евровидении», ― выйти в финал. Он же намерен победить.

Ольга Дроздова, сопродюсер группы и опытный участник детского «Евровидения» (именно ее подопечные последние 4 года представляли Беларусь на детском конкурсе) объясняет, что клип снят до финала по двум причинам:

- Во-первых, до самого «Евровидения» в Роттердаме не останется времени снять качественный клип. Во-вторых, наша страна одна из последних участниц, кто определяется с представителем. Сразу после объявления белорусского победителя европейские СМИ и чаты опубликуют официальное видео, а букмекеры начнут составлять рейтинги. Важно произвести хорошее первое впечатление и попасть в главные претенденты на победу с самого начала.

Костюмы

Клип завораживает не только действием, но и костюмами, которые шила украинская дизайнер Екатерина Олишевская. Олишевская – стилист проектов «Х-фактор» и «Украина мае талант». Работала в проекте «Супермодель по-украински».

«Когда Максим Литвинов рассказал идею клипа, у меня возникли три задачи, которые нужно соединить в один образ. Платья должны были быть с отсылом к стихиям (земля, воздух, вода, огонь), выглядеть современно и сценически, и при этом быть подчёркнуто простыми, рукотворными. Девочки работали в них под водой, у огня, лежали и танцевали. Платья должны быть удобными, чтобы артист не отвлекался, когда работает. Элементы декора платьев, украшений, головной убор были сшиты вручную. Все ткани 100% натуральные. Это во многом усложняет работу, зато эти платья не будут подвержены действию статического электричества, которого очень много на сцене, а будут парить», – говорит Екатерина Олишевская.