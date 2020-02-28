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Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение
28.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
«Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ», — сказал министр.
По его словам, молодого человека вызвали на обследование в 33-ю поликлинику Минска. На момент осмотра он жалоб не предъявлял. «Но медицинских работников смутила небольшая температура, 37,3 градуса, покраснение в горле. Он был доставлен в инфекционную больницу, где были взяты мазки и подтверждено наличие семейства коронавирусов. Сейчас мы уточняем, насколько это эпидемиологический штамм», — проинформировал Владимир Караник.
«Мы сразу же продемонстрировали открытость и проинформировали общественность и Всемирную организацию здравоохранения», — подчеркнул министр.
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Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир...
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