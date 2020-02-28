Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2020 г. № 14 установлен перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания.
Согласно документу в данный перечень вошли следующие виды одноразовой пластиковой посуды:
палочки для размешивания напитков;
стаканы;
тарелки;
трубочки (соломинки) для напитков;
упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
чашки.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.,