Источник материала: Новости Волковыска

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2020 г. № 14 установлен перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания.

Согласно документу в данный перечень вошли следующие виды одноразовой пластиковой посуды:

палочки для размешивания напитков;

стаканы;

тарелки;

трубочки (соломинки) для напитков;

упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;

чашки.