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Сбережем лес! Не допустить травяных палов

28.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» прошел единый день безопасности на тему: «Предупреждение и ликвидация возгораний в весенний период в результате сельскохозяйственных палов и выжигания иной сухой растительности».

Как рассказал ведущий инженер охраны леса Юрий Гуцуляк, одной из наиболее опасных причин  возникновения лесных пожаров является сельскохозяйственные палы и выжигание сухой растительности в весенний период. Огонь в этих условиях распространяется очень быстро, а в ветреную погоду предугадать сценарий развития практически невозможно.

Для недопущения лесных пожаров затрачиваются значительнее материальные и физические ресурсы, подчеркивает специалист. Случаются случаи гибели людей и животных.

– Поэтому, прежде чем бросить спичку в сухую растительность, подумайте о последствиях, – обращается к читателям “ІК” Юрий Федорович. –  В засушливый период, при длительном отсутствии осадков запрещается разводить костры в лесах, парках и на участках, где есть сухая растительность. К запретам также относится стрельба, использование пиротехники, курение. Не оставляйте без присмотра на природе: материал, пропитанный горючими или легковоспламеняющимися материалами; бутылки и стекла, которые на солнце приобретают свойства линзы и способны вызвать огонь.

Детям следует уделять больше внимания. Обязательно разъясните им, чем может закончиться баловство с огнем на местах, где есть участки с высохшей травой. Научите их бережно относиться к природе.

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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В ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» прошел единый день безопасности на тему: «Предупреждение и ликвидация возгораний в весенний период в результате...
 
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