ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах

28.02.2020 11:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах
shutterstock.com

Не так давно я услышала, как в коридорах моего университета два преподавателя обсуждали китайских студентов, которые уезжали на каникулы к себе домой. В разговоре двух людей промелькнула обеспокоенность, тем, что вскоре на учебу вернутся студенты, которые сейчас находятся на карантине. Их волнение понятно, ведь страх заразиться не так давно известным вирусом еще не утратил своей актуальности. Но как чувствуют себя сами китайские студенты, которые находятся сейчас в Беларуси?

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусахМэй Юань Синь, студентка 3-го курса факультета журналистики не ездила к себе домой на зимние каникулы. Как рассказала сама девушка, ей не хотелось уезжать не только из-за вспышки вируса, но и из-за высоких цен за перелет.

- Как много китайских студентов поехали к себе домой?

- Не все иностранные студенты из Китая уезжали на каникулы. Некоторые всерьез были напуганы короновирусом, поэтому решили остаться в Беларуси, хоть они и очень хотели навестить своих родных.

- Как ты отреагировала на новости о короновирусе?

- Когда я читала первые материалы про этот вирус, то очень боялась. Я не понимала, что происходит, как себя чувствуют моих близкие и друзья, все ли с ними в порядке. Я старалась с ними как можно быстрее связаться. Мне повезло, что из моих родных никто не узнал на личном опыте, что такое короновирус.  

- Как изменилось отношение белорусов лично к тебе?

- Естественно, что белорусы, с которыми я сталкиваюсь в метро, на улице, в магазине иногда могли или могут на меня как-то косо посмотреть. Потому что все боятся этой новой болезни. Особенно пугаются люди в метро при виде защитных медицинских масок, которые я несколько дней носила для профилактики. Но я не возмущаюсь их поведением, считаю, что это нормальная реакция, ведь никто не хочет заболеть.

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах В Беларуси зарегистрирован завозной случай коронавируса

- Случались ли какие-то неприятные ситуации с твоими друзьями?

- Да, один неприятный случай произошел с моей подругой. Это было в тот момент, когда о короновирусе говорили на каждом шагу. Подруга заказала такси, но несколько водителей отказали ей в поездке, объяснив отказ от клиента тем, что боятся заразиться.

- Как думаешь, как этот вирус может изменить отношение белорусов к китайцам?

- Мне кажется, что какое-то время некоторые белорусы еще могут бояться китайцев, обходить их стороной в людных местах. Но, как ни странно, со стороны Китая все гораздо лучше. Из-за вспышек короновируса белорусский президент направил гуманитарную помощь в Китай. Этот случай произвел благоприятное впечатление у китайского населения. И из-за этого некоторые китайцы, до определенных пор не знавшие Беларусь, заговорили о ней с уважением и благодарностью.

Карантин на «Бригантине»

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах В Беларуси оборудовали карантин для студентов, вернувшихся из Китая
Спортивно-оздоровительный комплекс «Бригантина» под Радошковичами стал местом для карантинной изоляции граждан Китая, которые приезжают в Беларусь. Китаянка Бэлла, магистранка БГУ факультета международных отношений, которая прилетела 20 февраля из провинции Чжэцзян, была на каникулах в Китае месяц. Сейчас девушка уже неделю находится на карантине.

- Как университет оповестил тебя о том, что тебя отправят на карантин?

- У нас есть специальная студенческая организация, которая связывается с нами, пока мы находимся в Китае. Как только о короновирусе стали трубить все СМИ, нам поступило предложение либо остаться в Китае на более длительный срок, либо, по возвращению в Беларусь, нас отправляют в «Бригантину» на две недели. Я выбрала второй вариант, так как тут, в Беларуси, меня ждал мой парень. Однако, не смотря на мое решение, на несколько дней мне все же пришлось задержаться дома: из-за вируса отменили некоторые рейсы. Сейчас такая проблема тоже есть.

- Как тебя отправили в «Бригантину»?

- Когда я получила свой багаж, и вышла в зал ожидания, меня встретил не только мой парень, который привез нужные вещи. В этом же зале меня ждали врач и декан моего факультета. Именно они посадили меня в автобус с другими китайскими студентами и отправили в «Бригантину». Сколько всего китайских студентов находится в комплексе я не знаю.

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах
Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае
Подробнее

- Расскажи, как ты сейчас живешь в оздоровительном комплексе.

«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах Сколько коронавирус и другие вирусы живут вне организма? Инфографика
 - В «Бригантине» я живу в одном блоке с белорусской студенткой. Она прилетела из Китая почти в одно время со мной. Не захотела ехать домой, потому что ее мама сейчас беременна. Как я поняла, ее семья решила принять такие меры предосторожности. Но я рада, ведь со своей соседкой я не чувствую себя одинокой. Из комнат нас никуда не выпускают. Единственное – иногда могу постоять на балконе и подышать свежим воздухом. В блоке, где я живу, находится туалет и душ. Еду нам приносят в комнату, после забирают посуду. Каждое утро заходят врачи, проверяют нашу температуру. Одно только меня немного пугает: весь персонал, даже уборщики, носят специальные костюмы, маски и очки, когда заходят к нам. Это выглядит жутко, но, с другой стороны, мне их немного жалко: наверное им в них очень неудобно.

- Приезжают ли вас навещать родственники или друзья?

- Родственникам и знакомым нельзя нас навещать. Можно только приехать и передать какие-либо вещи, за исключением домашней еды. Если такую находят – приходится выбрасывать, подобное уже случалось у моей соседки. Если есть необходимость, то все нужное нам могут покупать и привозить сами работники. Перед этим нам дают бумагу, где мы пишем, что хотим купить. Главное, что продукты должны быть только в упаковке: печенье, чипсы и прочее.

- Как ты отнеслась к вынужденному карантину?

- Я понимаю, что этот карантин необходим не только для нас, но и для белорусского населения. Ведь, когда рассказывают про меры предосторожности, то паника среди людей будет постепенно уменьшаться. Но так осторожно относятся только к китайцам. На борту самолета, который летел из Китая в Минск, были и белорусы, которые улетали на стажировку в наши провинции. Однако по прилету их движение по аэропорту было свободным, в то время, как за китайцами был глаз да глаз. И не стоит забывать, что короновирусом могут заразиться не только иностранные студенты из Китая. Я думаю, за этим тоже нужно следить. А пока мне осталось жить в «Бригантине» еще неделю. Уже скорее хочу вырваться из такой изоляции к своему молодому человеку.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как чувствуют себя китайские студенты, которые находятся сейчас в Беларуси?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте из-за коронавируса наблюдают семью, которая приехала из Милана. Комментарий министра здравоохранения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика