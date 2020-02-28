«Никто не хочет заболеть коронавирусом». Что китайцы говорят о белорусах

Источник материала: Аргументы и факты

Не так давно я услышала, как в коридорах моего университета два преподавателя обсуждали китайских студентов, которые уезжали на каникулы к себе домой. В разговоре двух людей промелькнула обеспокоенность, тем, что вскоре на учебу вернутся студенты, которые сейчас находятся на карантине. Их волнение понятно, ведь страх заразиться не так давно известным вирусом еще не утратил своей актуальности. Но как чувствуют себя сами китайские студенты, которые находятся сейчас в Беларуси?

Мэй Юань Синь, студентка 3-го курса факультета журналистики не ездила к себе домой на зимние каникулы. Как рассказала сама девушка, ей не хотелось уезжать не только из-за вспышки вируса, но и из-за высоких цен за перелет.

- Как много китайских студентов поехали к себе домой?

- Не все иностранные студенты из Китая уезжали на каникулы. Некоторые всерьез были напуганы короновирусом, поэтому решили остаться в Беларуси, хоть они и очень хотели навестить своих родных.

- Как ты отреагировала на новости о короновирусе?

- Когда я читала первые материалы про этот вирус, то очень боялась. Я не понимала, что происходит, как себя чувствуют моих близкие и друзья, все ли с ними в порядке. Я старалась с ними как можно быстрее связаться. Мне повезло, что из моих родных никто не узнал на личном опыте, что такое короновирус.

- Как изменилось отношение белорусов лично к тебе?

- Естественно, что белорусы, с которыми я сталкиваюсь в метро, на улице, в магазине иногда могли или могут на меня как-то косо посмотреть. Потому что все боятся этой новой болезни. Особенно пугаются люди в метро при виде защитных медицинских масок, которые я несколько дней носила для профилактики. Но я не возмущаюсь их поведением, считаю, что это нормальная реакция, ведь никто не хочет заболеть.

- Случались ли какие-то неприятные ситуации с твоими друзьями?

- Да, один неприятный случай произошел с моей подругой. Это было в тот момент, когда о короновирусе говорили на каждом шагу. Подруга заказала такси, но несколько водителей отказали ей в поездке, объяснив отказ от клиента тем, что боятся заразиться.

- Как думаешь, как этот вирус может изменить отношение белорусов к китайцам?

- Мне кажется, что какое-то время некоторые белорусы еще могут бояться китайцев, обходить их стороной в людных местах. Но, как ни странно, со стороны Китая все гораздо лучше. Из-за вспышек короновируса белорусский президент направил гуманитарную помощь в Китай. Этот случай произвел благоприятное впечатление у китайского населения. И из-за этого некоторые китайцы, до определенных пор не знавшие Беларусь, заговорили о ней с уважением и благодарностью.

Карантин на «Бригантине»

- Как университет оповестил тебя о том, что тебя отправят на карантин?

- У нас есть специальная студенческая организация, которая связывается с нами, пока мы находимся в Китае. Как только о короновирусе стали трубить все СМИ, нам поступило предложение либо остаться в Китае на более длительный срок, либо, по возвращению в Беларусь, нас отправляют в «Бригантину» на две недели. Я выбрала второй вариант, так как тут, в Беларуси, меня ждал мой парень. Однако, не смотря на мое решение, на несколько дней мне все же пришлось задержаться дома: из-за вируса отменили некоторые рейсы. Сейчас такая проблема тоже есть.

- Как тебя отправили в «Бригантину»?

- Когда я получила свой багаж, и вышла в зал ожидания, меня встретил не только мой парень, который привез нужные вещи. В этом же зале меня ждали врач и декан моего факультета. Именно они посадили меня в автобус с другими китайскими студентами и отправили в «Бригантину». Сколько всего китайских студентов находится в комплексе я не знаю.

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- Расскажи, как ты сейчас живешь в оздоровительном комплексе.

- Приезжают ли вас навещать родственники или друзья?

- Родственникам и знакомым нельзя нас навещать. Можно только приехать и передать какие-либо вещи, за исключением домашней еды. Если такую находят – приходится выбрасывать, подобное уже случалось у моей соседки. Если есть необходимость, то все нужное нам могут покупать и привозить сами работники. Перед этим нам дают бумагу, где мы пишем, что хотим купить. Главное, что продукты должны быть только в упаковке: печенье, чипсы и прочее.

- Как ты отнеслась к вынужденному карантину?

- Я понимаю, что этот карантин необходим не только для нас, но и для белорусского населения. Ведь, когда рассказывают про меры предосторожности, то паника среди людей будет постепенно уменьшаться. Но так осторожно относятся только к китайцам. На борту самолета, который летел из Китая в Минск, были и белорусы, которые улетали на стажировку в наши провинции. Однако по прилету их движение по аэропорту было свободным, в то время, как за китайцами был глаз да глаз. И не стоит забывать, что короновирусом могут заразиться не только иностранные студенты из Китая. Я думаю, за этим тоже нужно следить. А пока мне осталось жить в «Бригантине» еще неделю. Уже скорее хочу вырваться из такой изоляции к своему молодому человеку.