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В Бресте из-за коронавируса наблюдают семью, которая приехала из Милана. Комментарий министра здравоохранения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса.
И, как рассказал Владимир Караник, в Брестскую инфекционную больницу доставлена девушка, которая вернулась из Милана. С ее слов, та контактировала с зараженными коронавирусам. Сейчас она себя чувствует нормально. Признаков болезни не зафиксировано.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Она связалась с представителями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ее родители. После этого были даны рекомендации дальше не пользоваться общественными транспортом. Мы связались с нашим посольством в Варшаве, и они обеспечили доставку машиной посольства студентки и ее родителей до границы, где ее встречала скорая помощь из Бреста. И они на сегодняшний момент размещены в Брестской инфекционной больнице. Признаков заболевания ни у кого из троих нет.
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В Бресте из-за коронавируса наблюдают семью, которая приехала из Милана. Комментарий министра здравоохранения
Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир...
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