Коронавирус в Беларуси: соцсети шутят и злятся, но теперь всем по-настоящему страшно

Сегодня рано утром, 28 февраля, страшно стало по-настоящему: коронавирус добрался и до Беларуси, о чем сообщил Минздрав. Его привез парень из Ирана – студент БНТУ. Всех из его круга общения, включая преподавателей, изолируют га карантин для обследования в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под Минском. Туда везут даже врачей, которые брали у иранца анализы. Вуз же переводят на индивидуальную программу обучения. Пресса и соцсети охвачены паникой, но даже в этом хаосе находится место для шуток – или для упреков в адрес власти, которая по примеру других стран не закрыла авиасообщение с государствами, где болезнь выявили ранее. Мы с антропологическим интересом решили выяснить, о чем гудит интернет.
ПОЗОР ИГРАМ В КОРОНА ВИРУС КАК В КИТАЕ, ТАК И В МИНСКЕ, ХОТИТЕ ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ КОРОНА, их В МИНСКЕ МНОГО, Я ЕХАЛА В МАРШРУТКЕ И ЖЕНЩ, СПРАШИВАЕТ ВОДИТЕЛЯ_СКОРО БУДЕТ МАГ. КОРОНА, НЕ ТОТ, КОТОРЫЙ В УРУЧЬЕ... pic.twitter.com/eEDpPJnalt