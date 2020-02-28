Коронавирус в Беларуси: соцсети шутят и злятся, но теперь всем по-настоящему страшно

Источник материала: KYKY

Сегодня рано утром, 28 февраля, страшно стало по-настоящему: коронавирус добрался и до Беларуси, о чем сообщил Минздрав. Его привез парень из Ирана – студент БНТУ. Всех из его круга общения, включая преподавателей, изолируют га карантин для обследования в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под Минском. Туда везут даже врачей, которые брали у иранца анализы. Вуз же переводят на индивидуальную программу обучения. Пресса и соцсети охвачены паникой, но даже в этом хаосе находится место для шуток – или для упреков в адрес власти, которая по примеру других стран не закрыла авиасообщение с государствами, где болезнь выявили ранее. Мы с антропологическим интересом решили выяснить, о чем гудит интернет.

Все норм, кушайте Арпетол от Логойского Лекфарма который 'специфически' подавляет коронавирус pic.twitter.com/zpelR8r6TX — Тимофей Климашенок (@bytimoshka) February 28, 2020

итак, коронавирус впервые зарегистрирован в беларуси и это студент моего универа, я ору все утро, этот универ проклят — осенний арсений (@smilekyu) February 28, 2020

Пожалуй, не буду пока ходить в магазины 'Корона' — Denis Blisch (@blisch) February 28, 2020

В центре Минске за 4 дня построят инфекционку для больных коронавирусом. Только что прислали фото со строительной площадки!!!!! pic.twitter.com/1pwQmiOUkY — Denis (@Logunovich) February 28, 2020

ПОЗОР ИГРАМ В КОРОНА ВИРУС КАК В КИТАЕ, ТАК И В МИНСКЕ, ХОТИТЕ ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ КОРОНА, их В МИНСКЕ МНОГО, Я ЕХАЛА В МАРШРУТКЕ И ЖЕНЩ, СПРАШИВАЕТ ВОДИТЕЛЯ_СКОРО БУДЕТ МАГ. КОРОНА, НЕ ТОТ, КОТОРЫЙ В УРУЧЬЕ... pic.twitter.com/eEDpPJnalt — Tamara (@Tamara50219545) February 28, 2020

ну и с переписью очевидно поспешили — Медовый гомофобик (@mojo_fm) February 28, 2020

Девчули, коронавирус уже в Беларуси! Больше никаких свиданий в общественных местах! Сразу едем ко мне! — Миша Ильин (@m_for_mixacb) February 28, 2020

... чувствует себя удовлетворительно, благодарит президента и врачей, отметил чистоту наших улиц — Юра (@yurzmg) February 28, 2020

Коронавирус в Беларуси не примет масштабы эпидемии, если количество заражённых будет подсчитывать Лидия Ермошина. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) February 28, 2020