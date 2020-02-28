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Коронавирус в Беларуси: соцсети шутят и злятся, но теперь всем по-настоящему страшно

28.02.2020 11:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня рано утром, 28 февраля, страшно стало по-настоящему: коронавирус добрался и до Беларуси, о чем сообщил Минздрав. Его привез парень из Ирана – студент БНТУ. Всех из его круга общения, включая преподавателей, изолируют га карантин для обследования в госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны под Минском. Туда везут даже врачей, которые брали у иранца анализы. Вуз же переводят на индивидуальную программу обучения. Пресса и соцсети охвачены паникой, но даже в этом хаосе находится место для шуток – или для упреков в адрес власти, которая по примеру других стран не закрыла авиасообщение с государствами, где болезнь выявили ранее. Мы с антропологическим интересом решили выяснить, о чем гудит интернет.

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