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Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

28.02.2020 12:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Генеральный секретарь ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению Антониу Гутерреша, при отсутствии оперативных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом.

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

Накануне в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли более 30 военнослужащих Турции. В ответ на эту атаку турецкие войска нанесли удары по конвою правительственных войск Сирии. Такое решение было принято на совещании по вопросам безопасности, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под председательством главы государства Реджепа Эрдогана.

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии

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Новости мира. Генеральный секретарь ООН призвал немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По...
 
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