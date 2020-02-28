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Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подведение итогов и планы на будущее. В Минске продолжает работу VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси. 28 февраля ключевой день форума – участие в нем принимает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент традиционно уделяет большое внимание работе самой массовой организации страны.
Дворец культуры профсоюзов собрал более 500 делегатов из всех регионов страны. Это представители самых разных сфер деятельности. За событием следит съемочная группа СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Кстати, среди делегатов не только те, кто возглавляет первичные организации, но и высшие должностные лица, Президент нашей страны. Глава государства не раз подчеркивал значимость этой организации для белорусского общества. Кроме того, Александр Лукашенко на съезде пообщается с делегатами.
Вадим Грачев, делегат VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси:
На съезд со всей страны сегодня приехали более 500 делегатов. Это представители различных отраслей.
Виталий Сидюк, делегат VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси:
Жанна Тур, делегат VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси:
Алена Сырова:
Помочь найти, переориентировать и, если надо, переобучить, но не оставить в сложном положении сотрудников – задача всех без исключения работников профсоюзов.
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Новости Беларуси. Подведение итогов и планы на будущее. В Минске продолжает работу VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси. 28 февраля ключевой день форума –...
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