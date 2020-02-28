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Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

28.02.2020 11:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подведение итогов и планы на будущее. В Минске продолжает работу VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси. 28 февраля ключевой день форума – участие в нем принимает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент традиционно уделяет большое внимание работе самой массовой организации страны.

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Дворец культуры профсоюзов собрал более 500 делегатов из всех регионов страны. Это представители самых разных сфер деятельности. За событием следит съемочная группа СТВ.

С подробностями наш корреспондент Алена Сырова.

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Алена Сырова, корреспондент:
Полтысячи делегатов собираются раз в 5 лет в Минске, чтобы подвести итоги своей работы и обозначить ориентиры на ближайшие 5 лет. Сегодня в зале Дворца профсоюзов защитники интересов рабочих из самых разных сфер, те, кто на местах позволяет найти контакт, соблюсти баланс интересов сотрудников и работодателей по самым разным вопросам – от зарплаты, начисления пенсий и охраны труда до решения индивидуальных вопросов. Совершенно очевидно, чтобы справляться с такими обязанностями, профсоюзные лидеры должны обладать исключительными качествами и, прежде всего, быть неравнодушным к проблемам сотрудников.

Кстати, среди делегатов не только те, кто возглавляет первичные организации, но и высшие должностные лица, Президент нашей страны. Глава государства не раз подчеркивал значимость этой организации для белорусского общества. Кроме того, Александр Лукашенко на съезде пообщается с делегатами.

Участница восьмого съезда ФБП: мы ждём защиты наших прав и интересов, улучшения условий труда и реализации своего потенциала

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Вадим Грачев, делегат VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня на съезде мы будем рассматривать очень важный документ – Программу деятельности Федерации профсоюзов Беларуси. Это документ, который определит цели и задачи на ближайшую пятилетку, которые мы будем все вместе решать. Сегодня мы будем избирать новые составы руководящих органов Федерации профсоюзов Беларуси.

На съезд со всей страны сегодня приехали более 500 делегатов. Это представители различных отраслей.

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Виталий Сидюк, делегат VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси:
Безусловно, профсоюзная организация – это не только самая общественная организация нашей страны, самая массовая. Это организация, которая напрямую защищает и отстаивает интересы работников, студентов, учащихся, молодежи.

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Жанна Тур, делегат VIII съезда Федерации профсоюзов Беларуси:
Основная задача нас, как профсоюзных лидеров – обеспечить достойную заработную плату, достойные условия для того, чтобы работник, приходя на свое рабочее место, получал удовольствие.

Алена Сырова:
По окончанию сегодняшнего рабочего дня профсоюзы примут итоговый документ – концепцию работы на ближайшие лет. Но, думаю, основные моменты останутся неизменными. Ведь всех без исключения работников волнуют зарплата, условия труда и вообще наличие рабочего места.

Помочь найти, переориентировать и, если надо, переобучить, но не оставить в сложном положении сотрудников – задача всех без исключения работников профсоюзов.

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Вадим Грачев, Виталий Сидюк, Жанна Тур

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Подведение итогов и планы на будущее. В Минске продолжает работу VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси. 28 февраля ключевой день форума –...
 
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