|
Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как некоторые такси регистрируются в Яндекс: «Фотографируется, отправляется и дальше магниты снимаются»
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». «Представьте, нам сейчас дают по машине в Киеве, не зная города». Радкевич об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)