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"С пар отпустили. Моют дверные ручки". Студенты рассказали, что сегодня происходит в БНТУ

28.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

"С пар отпустили. Моют дверные ручки". Студенты рассказали, что сегодня происходит в БНТУ

Около одного из корпусов БНТУ. Фото: Еврорадио

Сегодня, 28 февраля, официально появилась информация, что в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса, привезённый иранским студентом БНТУ. Несколько учащихся рассказали, что происходит в университете.

Несколько студентов БНТУна условиях анонимности рассказали, что сейчас происходит в университете и общежитиях.  Учащийся из Слуцка сообщил, что из группы, где учился парень из Ирана, сегодня забрали сразу 15 человек на карантин.


Скриншот переписки со студентом.

-Отменили занятия сразу у двух факультетов. Пока в деканате идёт совещание, как быть. Нас никто ни о чём не информирует, мы не знаем, будем ли завтра заниматься. Но есть догадки, что переведут на дистанционное обучение. Если честно, мы плохо представляем, как это будет, - рассказывает ещё один студент БНТУ. -Там в двух корпусах университета санитарную обработку хлоркой делают. Моют коридоры, дверные ручки.

-В общежитии №6 вообще сейчас посторонних не пускают, только по пропуску. Мне сказали, что этот иранский студент неделю с температурой гулял по Минску. Я с ним лично не знаком, возможно даже не пересекались никогда, - говорит друой очевидец.- Но в принципе мы не боимся и не паникуем. Хотя некоторые, как узнали такую новость, сразу побежали маски искать в аптеки. Но где же их сейчас найдёшь? Масок в Минске нет нигде.

А вот что рассказал студент из Солигорска местному изданию Лидер-Пресс, который про коронавирус в БНТУ узнал из интернета:

-Староста группы звонил в деканат, чтобы узнать, нужно ли нам приходить на пары, там сказали, что решение примут только после 14:00, поэтому пока приходить на пары нужно. Также шла речь о том,  что, возможно, мы напишем заявление на 2 дня и уедем домой.

Что касается паники, лично мне не страшно. Но есть одногруппники, которые, сидя в общаге, паникуют.

В моей группе всего один иностранный студент, никакого страха его присутствие на меня не нагоняет. Вообще в универе у нас много китайцев, корейцев, поэтому в связи с последними событиями некоторые их побаиваются.

Парня, у которого обнаружили коронавирус, я не знаю и, скорее всего, никогда с ним не пересекался.

Пока возле университета я увидел только две машины скорой помощи. Но ребята, которые учатся в нашем заведении, сказали, что около главного корпуса их больше, все медики в специальных костюмах.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Сегодня официально появилась информация, что в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса, привезённый иранским студентом БНТУ....
 
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