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«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

28.02.2020 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Прогибаем спинку, тянем стопу, делаем волну, подтянули животики!» Для юных танцовщиц такие команды уже привычны. Аккуратно собранные в пучок волосы, ровная осанка, грациозная походка – девочки с детства учатся быть стройными, гибкими и подтянутыми. В «Минск и минчане» о том, как под руководством любимого тренера дети выражают себя творчески.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Евгения Шуляк, хореограф-педагог:
Это младший концертный состав нашей школы. Дети занимаются первый-второй год. Им 6-7 лет, но они уже успели несколько раз выступить на конкурсах и на концертах. То есть дети достаточно способные.

Сейчас ребята готовят номер на военную тематику, который войдет в состав большого танцевального спектакля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Евгения Шуляк:
Он рассказывает о надежде, так как военная тематика – очень больная тема. Не хотелось бы деткам что-то трагическое танцевать. Хотелось долю позитива внести.

Этот отрывок хореограф ставит под музыку белорусской группы «Детидетей». Удивительно, но каждый танцевальный спектакль Евгении, показанный на сцене, каждая рассказанная в танце история срывают бурю оваций! Они тонкие, пронзительные и очень гармоничные.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Евгения Шуляк:
Идеи приходят, в основном, когда я музыку нахожу. Бывает, наоборот. Какой-то жизненный опыт, книжку прочитала – у меня какие-то свои чувства, и захотелось перенести это в танцевальную постановку. Может просто ехать троллейбус: увидеть, как колеса крутятся, и захотелось сделать что-то такое.

Старший концертный состав – команда «Драйверы», вместе со своим педагогом объехала полмира и даже стала победителем престижного конкурса Dance of Europe. А первые выпускники талантливого хореографа уже сами работают тренерами!

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Евгения Шуляк:
Направление называется «современный эстрадный танец». Но я больше занимаюсь с детьми контемпом и современной хореографией. Я считаю, что это направление больше растанцовывает и подготавливает. Особенно, когда выбирают профессию – хореографию. Это направление достаточно хорошо подготавливает и дает базу.

Поразительно, но в детстве наша героиня даже не думала связывать свою жизнь со сценой. Но генетика взяла свое.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Евгения Шуляк:
Я хореограф в третьем поколении. Бабушка Вагановское училище закончила, маме 69 лет – она до сих пор преподает в колледже искусств в Гродно. И я в детстве никогда танцами не занималась, не любила. Потому что всегда, когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его просто ненавидела. Но я росла в 90-ые года. И будучи в 7-ом классе, будучи подростком, я пошла на танцы, и мне очень понравилось, до мурашек.

Поступив в колледж, Евгения сразу же пошла преподавать. Ее первыми подопечными стали ребята из детского дома. Долгое время будущий педагог занималась и сольной танцевальной карьерой, и работала артисткой балета в Гродненской филармонии. Окончательное решение помогла принять семья.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Евгения Шуляк:
Закончив университет, я вышла замуж, родила ребенка и поняла, дети – это мое все. И я очень захотела работать с детьми. Для меня быть педагогом – это, в первую очередь, знать очень хорошо то, что я им преподаю. Постоянно самой развиваться и постоянно искать новые идеи. Потому что просто учить одинаково все время не получается. С каждым годом хореография усложняется, появляется куча новых коллективов и новых конкурсов, соревнований, проектов. Постоянно приходится идти в ногу со временем, постоянно приходится самой развиваться, стараться иногда быть таким же ребенком, как мои дети, чтобы они меня понимали.

Такого же мнения придерживается и Алексей Решетник. Для своих воспитанников он не просто друг – старший брат.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Алексей Решетник, педагог-хореограф (хип-хоп):
Я не люблю, когда ко мне обращаются на Вы. Я люблю, когда дети со мной на одном уровне. Но при этом понятно, что они слушаются, всегда ценят, что делаю, что говорю. В любом случае должна быть какая-то ось, когда ты можешь с человеком обсудить что-то личное, например.

Есть у «хопера» Алексея еще один педагогический секрет.

Алексей Решетник:
Я вывел для себя такую формулу – в первую очередь, нужно самому выступать с детьми. Если есть человек лидирующий, то, как правило, все под него подстраиваются. Если дети танцуют сами по себе, они иногда теряются. И годы практики – постоянно танцевать. Чтобы они выползали из зала мокрые. Если вышел из зала сухой, значит, он не тренировался.

В это трудно поверить, но у одного из ведущих педагогов столицы, к которому стремятся попасть десятки мальчишек и девчонок, первым танцем стал вальс на школьном выпускном!

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Алексей Решетник:
Я никогда этого не делал, ничем творческим в детстве не занимался. И вот в первый раз попробовал – там был прекрасный педагог. Он нас научил танцевать буквально за неделю. И настолько нравилось, что на тебя смотрят, тебе хлопают. Даже больше ощущение внутри себя, что смотрится красиво то, что я раньше никогда не делал. Где-то на курсе втором-третьем я решил, все-таки, пойти в танцы. Я пробовал и театр, и пение, вокал, игру на гитаре. Но в конечном счете пришел к тому, что танцы мне нравятся больше всего. И вот я попал в школу, занимались танцами, и в этой же школе решили собрать танцевальный концертный состав. Пробыл в нем полгода – мне сказали: может ты хочешь попробовать себя в качестве педагога, потому что получается у тебя хорошо? Вот с тех пор в течение 10 лет я – педагог в этой студии.

Всей своей жизнью наш герой ломает стереотипы о возрасте и способностях.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Алексей Решетник:
У меня есть группа взрослых людей, старше 20. Они говорят: я старый, я никогда не занимался. Я говорю, что танцам это не помеха. Все зависит только от души. Если человек хочет, он достигнет успеха даже в 40 лет. Понятно, что это тяжелее, чем молодым людям. Тем не менее, научиться, просто для себя научиться каким-то вещам, прочувствовать эту атмосферу можно всегда. Независимо от возраста.

А еще опытный тренер считает: талантлив каждый. Просто раскрыться можно в определенный момент.

Алексей Решетник:
У каждого ребенка есть свой рубеж. Дети сами замечают: когда у них что-то перевернулось, поломалось, и затанцевали. Я пока сам не понял, в чем секрет.

Воспитанники Алексея признаются, что для них не столь важен результат, сколько ощущение локтя, дружеская поддержка и внимание.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Мария Малинова:
Когда у меня переживания, случаются не самые лучшие моменты, то только танец меня и спасает. Потому что я могу прийти в зал, окунуться в эту атмосферу, оказаться рядышком с моими друзьями, с моей командой.

Сегодня хип-хопом с удовольствием занимаются девчонки, и это уже никого не удивляет!

Дарья Прусс:
В нашей группе больше девочек, чем мальчиков. Все девочки ответственные, позитивные. Мы всегда с отличнейшим настроением приходим, танцуем, отжигаем на тренировках!

Ксения Кунцевич:
Я могу просто идти по школе и начать что-то делать спонтанно какие-то движения руками. Но все понимают, потому что танцор. Если тебе нравится – танцуй и радуйся.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Эвелина Гутарович:
Когда мы выходим на сцену, такой взрыв эмоций. Ты просто чувствуешь, что тебе это нравится. Просто танцуешь, все это идет из души.

Никита Апанович:
Танцы для меня – это мое все. Я занимаюсь уже больше 8 лет. И танцы для меня – это не просто хобби. Для меня лично это уже стало, скажем так, полноценной работой.

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

И все же, спросят многие, почему рэп, электронный бит и сэмплы?

Алексей Решетник:
Хип-хоп мне ближе, потому что он не настолько требователен к правилам. Например, если классика, ты должен, не выходя за рамки, быть стройной, ровной, красивой, идеальной – все в напряжении. А хип-хоп чуть посвободнее. Там можно расслабиться, выразить душу, почувствовать удовольствие. И он очень энергичен.  После каждого номера я выхожу, и меня можно выжимать. И это очень круто, потому что выпускаешь все негативные эмоции, энергию просто наружу, и ты, как чистый лист, каждый раз.

Остался один вопрос – какие еще танцевальные Олимпы хотелось бы покорить нашим героям?

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Алексей Решетник:
Всегда хочется приходить на танцевальную площадку со своими командами и занимать только первые места. Но понятно, что это невозможно. Это только с годами. Но, пожалуй, мечта – это попасть в Америку со своей командой и выступить на самом престижном чемпионате World of Dance.

Евгения Шуляк:
Пока у нас главная цель – попасть на «Славянский базар» или поучаствовать в проекте со «звездой» белорусской эстрады или на детское «Евровидение».

Пускай мечты сбываются, а любовь к танцу не заканчивается!

«Когда я хотела посмотреть мультик, у меня в семье все включали балет. И я его ненавидела». Хореографы рассказали о своей работе

Люди в материале: Евгения Шуляк, Алексей Решетник, Мария Малинова, Дарья Прусс, Ксения Кунцевич, Эвелина Гутарович, Никита Апанович

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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«Прогибаем спинку, тянем стопу, делаем волну, подтянули животики!» Для юных танцовщиц такие команды уже привычны. Аккуратно собранные в пучок волосы, ровная...
 
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