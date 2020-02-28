Люди долга и чести. В Вороново прошло торжество, посвященное 80-летию со дня образования отдела внутренних дел Вороновского райисполкома

Источник материала: Вороновская газета





80 лет назад свою летопись начала вести вороновская милиция. Менялось время, но для стражей порядка неизменным оставалось и остается главное — защищать права человека и служить людям. Чтобы пролистнуть страницы истории РОВД, сегодня в зале районного центра культуры и народного творчества собрались сотрудники отдела, ветераны службы, гости.







Открывая торжество, к коллегам обратился начальник РОВД Руслан Хомко. Он отметил:

— Сегодня общество предъявляет нам самые высокие требования. Для гражданина человек в милицейской форме олицетворяет собой власть, закон и справедливость. А заслужить его доверие мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к людям и отзывчивостью, а главное — грамотной и профессиональной работой.







Приветственный адрес начальника УВД Гродненского облисполкома Вадима Синявского зачитал заместитель начальника УВД облисполкома, начальник милиции общественной безопасности Валентин Осипович. Слова благодарности за достойное исполнение служебных обязанностей, верность долгу и закону сотрудникам милиции адресовала председатель райсовета депутатов Елена Ганевич:

— От работы милиции, ее эффективного сотрудничества со всеми государственными структурами и организациями, с общественностью зависит социально-экономическое развитие района, обстановка в обществе, спокойствие и уверенность людей в завтрашнем дне. Личный вклад каждого сотрудника в общее дело способствует повышению авторитета милиции, а значит, и государственной власти в целом. Убеждена, что, неся нелегкую службу, вы и впредь будете надежно поддерживать стабильность и правопорядок на Вороновщине.







К поздравлениям присоединились коллеги из других ведомств: прокуроры Вороновского района, суда, РОСК, Беняконского таможенного поста, военного комиссариата Вороновского района, РОЧС, отдела охраны Департамента МВД, Лидского погранотряда. На сцену поднимались и руководители предприятий, с которыми РОВД сотрудничает на протяжении многих лет, — Вороновского ПМС, РУП ЖКХ, РЭС, Вороновской сельхозтехники, Вороновского филиала облпотребобщества.

В этот день вниманием были окружены ветераны службы. Своими воспоминаниями поделились Иван Викторович Трофимюк, Иван Евгеньевич Тараскевич и Виктор Мечиславович Щетка, которые в свое время возглавляли Вороновский РОВД.



























В ходе мероприятия награды к 80-летнему юбилею и Дню милиции получили многие правоохранители и ветераны службы. Медалью «За «безупречную службу» III степени награжден старший госавтоинспектор ОГАИ Александр Стефанович, медалью «100 год міліцыі Беларусі» — ветеран органов внутренних дел Виктор Русак. Нагрудный знак Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За адданасць абавязку і прысязе» вручен ветерану органов внутренних дел Виктору Щетке, нагрудный знак «За выдатную службу» — первому заместителю начальника отдела Юрию Ларионову, старшему оперуполномоченному группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми криминальной милиции Сергею Кугелевичу, ветерану органов внутренних дел Антону Стецкому. Грамот УВД Гродненского облисполкома удостоены помощник дежурного оперативно-дежурной службы Евгений Печкур, старший участковый инспектор милиции Андрей Бандалевич, старший участковый инспектор милиции Алексей Дайлидко. Благодарность УВД облисполкома объявлена старшему инспектору профилактики Виталию Лукашевичу, участковому инспектору милиции Дмитрию Валюкевичу. Почетными грамотами Вороновского райисполкома и райсовета депутатов награждены ветераны органов внутренних дел Валерий Рачко и Станислав Ковза. Благодарность председателя райисполкома объявлена старшему участковому инспектору милиции Ивану Доде, оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции Денису Юргелю. Благодарственное письмо райсовета депутатов вручено Александру Стефановичу и помощнику дежурного оперативно-дежурной службы Андрею Келю. Очередное специальное звание «майор милиции» присвоено старшему инспектору-дежурному оперативно-дежурной службы Олегу Волчецкому. Денежной премией и ценными подарками награждены члены ветеранской организации РОВД: Эдмунд Дащинский, Станислав Дзекевич, Геннадий Корсак, Иван Янкевич, Ян Щетка. Грамотой командира войсковой части 1234 — начальник отделения по гражданству и миграции Сергей Баенский, участковый инспектор милиции Юрий Вилькевич, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции Андрей Францкевич. Нагрудный знак «75 лет Гродненской региональной таможни» вручен начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики Петру Мелько. Благодарность начальника Гродненской региональной таможни объявлена Сергею Баенскому.



















































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.