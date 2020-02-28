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«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 117 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю структура стала реальной силой, включенной во все сферы жизни страны, гарантом и защитником прав работников. А еще – неравнодушным и отзывчивым участником больших общих дел.
Были громкие проекты под девизом «С большой любовью к малой родине». А в юбилейный год Победы организация взяла под крыло мемориалы, посвященные памяти Великой Отечественной войны. Привели в порядок небольшие памятники, реконструировали Курган Славы и обновили экспозицию техники: в 2019 году ее пополнил штурмовик Ил-2, на подходе легендарная «катюша».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя
Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 117 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю структура стала реальной силой, включенной во...
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