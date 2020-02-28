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«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

28.02.2020 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 117 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю структура стала реальной силой, включенной во все сферы жизни страны, гарантом и защитником прав работников. А еще  неравнодушным и отзывчивым участником больших общих дел.

«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

Были громкие проекты под девизом «С большой любовью к малой родине». А в юбилейный год Победы организация взяла под крыло мемориалы, посвященные памяти Великой Отечественной войны. Привели в порядок небольшие памятники, реконструировали Курган Славы и обновили экспозицию техники: в 2019 году ее пополнил штурмовик Ил-2, на подходе легендарная «катюша».

«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заслуживает большого уважения, что опять же эта работа проходит тихо, спокойно, без шумихи. Все не ради пиара, а ради той благородной цели. Федерация сегодня мощная структура, которая не только проявляет заботу о человеке на производстве, но и решает задачи глобального масштаба, о которых я говорил. И в знак уважения нашего народа к вам и моего как главы государства, я принял решение о том, что наша профсоюзная организация должна получить новое государственное знамя. И позвольте мне его сегодня вам вручить.

«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя

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Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 117 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За свою историю структура стала реальной силой, включенной во...
 
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