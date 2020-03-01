«WorldSkillsBelarus 2020»: состоялся областной этап IV Республиканского конкурса профессионального мастерства

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся областной этап IV Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkillsBelarus 2020». В этом году заявлена новая профессиональная компетенция «Начальное образование», по которой и прошел областной этап.

Победителем конкурса стала учащаяся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Анастасия Асташевич. Анастасия представит Минскую область на IV Республиканском конкурсе профессио-нального мастерства «WorldSkillsBelarus 2020» в г. Минске. Второе место — у представительницы Борисов-ского государственного коллед-жа Алины Кандыбайло. А третье заняла еще одна учащаяся Несвижского колледжа — Алина Ковалева.





Как рассказала главный эксперт по компетенции «Начальное образование» директор Минского городского педагогического колледжа Екатерина Петруцкая, развитие новых компетенций является важной частью конкурса профессионального мастерства. Это способствует формированию образа специалиста ХХІ века и внедрению более современных подходов WorldSkills в процесс обучения. Радует, что Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа активно поддерживает движение по развитию профессионального мастерства, и его учащиеся показывают высокий уровень подготовки специалистов по окончании обучения.





— Во время подготовки конкурсантов, — рассказала Екатерина Александровна, — мы поднимаем те вопросы, которые на данный момент не озвучены в учебных планах, программах и стандартах. Например, здесь, в Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа, работали по двум модулям. В первом — участники за три часа должны были подготовить и после продемонстрировать фрагмент учебного занятия по предмету «Человек и мир» с использованием интерактивного оборудования и виртуальной экскурсией. Второе задание включало в себя разработку структуры персонального сайта учителя, подбор и замещение на сайте материала по заданной теме. Цифровизация развивается в республике семимильными шагами. Появляются новые формы обучения, очень популярными становятся формы дистанционного обучения, в том числе и личные сайты, блоги преподавателей. Но их создание не входит в учебную программу педагогических специальностей, а участие в конкурсе задает такую планку, что будущие выпускники после проведения республиканского конкурса будут владеть этими навыками. Они будут понимать, что это такое, каким содержанием наполнять свой сайт или блог. В современном ритме жизни у родителей не всегда есть время пообщаться с педагогом лицом к лицу, но благодаря информационным технологиям родитель может в удобное для него время зайти на сайт, посмотреть какие методики использует учитель, чему учит. Это еще одна форма взаимодействия.





В ходе выполнения модулей компетентное жюри обращало внимание на методику преподавания учебного предмета у конкурсантов, их знание психологии, педагогики, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития и игровой деятельности. Также в ходе выполнения заданий участники продемонстрировали умение интегрировать различные виды деятельности, свое владение санитарно-эпидемиологическими нормами и многое другое.

Благодаря активному взаимодействию с заказчиками кадров (на площадках в качестве экспертов работают директора школ и другие заинтересованные лица), движение WorldSkills дает возможность будущим работодателям оценить уровень подготовки ребят, усиливая взаимодействие между колледжами, заказчиками кадров и обучающимися.

Неонила Любанец.