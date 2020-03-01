Каждый год накануне первого дня Великого поста верующие отмечают Прощеное воскресенье

Источник материала: Газета Авангард





Этот день завершает празднование Масленицы, помогает людям настроиться на серьезный лад и подготавливает к началу Великого поста. Исходя из названия, понятно, что в Прощеное воскресенье принято всех прощать и самим просить прощения.

В народе издавна бытует убеждение, что если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл. Каким бы длительным он не был, аскетизм и лишения могут и не быть засчитаны Богом как дела веры и покаяния. Поэтому надо в первую очередь прощать других и просить прощения самому.

В Прощеное воскресенье хорошо прийти в церковь и исповедаться. В храмах в этот день проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела.

Елена ДОРОШКО