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Каждый год накануне первого дня Великого поста верующие отмечают Прощеное воскресенье

01.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Каждый год накануне первого дня Великого поста верующие отмечают Прощеное воскресенье

Этот день завершает празднование Масленицы, помогает людям настроиться на серьезный лад и подготавливает к началу Великого поста. Исходя из названия, понятно, что в Прощеное воскресенье принято всех прощать и самим просить прощения.

В народе издавна бытует убеждение, что если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл. Каким бы длительным он не был, аскетизм и лишения могут и не быть засчитаны Богом как дела веры и покаяния. Поэтому надо в первую очередь прощать других и просить прощения самому.

В Прощеное воскресенье хорошо прийти в церковь и исповедаться. В храмах в этот день проводятся чтения Евангелия о предстоящем Великом посте, прощении грехов и очищении души и тела.

Елена ДОРОШКО

 
 
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Этот день завершает празднование Масленицы, помогает людям настроиться на серьезный лад и подготавливает к началу Великого поста. Исходя из...
 
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