Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого

Что еще известно:





Ученые обратили внимание на аномалию в сверхскоплении Змееносца еще в 2016 году, наблюдая за ним с помощью рентгеновского телескопа Chandra. На краю центральной части сверхскопления было заметно что-то похожее на отверстие.





Объект начали рассматривать длинноволновыми радиотелескопами — Murchison Widefield Array в Австралии и Giant Metrewave в Индии. Оказалось, что в плазме, окружающей черную дыру, находится полость, заполненная высокоэнергетическими частицами. Астрономы полагают, что образовать ее мог взрыв огромной мощности.