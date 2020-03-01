ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого

01.03.2020 12:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR) зафиксировал самый крупный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщается в статье ученых, опубликованной в The Astrophysical Journal.

Взрыв произошел в районе сверхмассивной черной дыры в одной из галактик в сверхскоплении Змееносца — на расстоянии около 390 миллионов световых лет от Земли. Выброс энергии превзошел предыдущий зафиксированный рекорд в пять раз. Взрыв, по словам профессора ICRAR Мелани Джонстон-Холитт, длился сотни миллионов лет — как в замедленной съемке. По астрономическим меркам это явление можно назвать скоротечным. Причина выброса энергии пока неизвестна, пишет "Сноб".


Что еще известно:

Ученые обратили внимание на аномалию в сверхскоплении Змееносца еще в 2016 году, наблюдая за ним с помощью рентгеновского телескопа Chandra. На краю центральной части сверхскопления было заметно что-то похожее на отверстие.

Объект начали рассматривать длинноволновыми радиотелескопами — Murchison Widefield Array в Австралии и Giant Metrewave в Индии. Оказалось, что в плазме, окружающей черную дыру, находится полость, заполненная высокоэнергетическими частицами. Астрономы полагают, что образовать ее мог взрыв огромной мощности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный центр радиоастрономических исследований (ICRAR) зафиксировал самый крупный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва, сообщается в статье ученых,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-6 фактов про Елизавету ІІ, которые вы точно не знали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика