Два новых международных туристических маршрута пройдут через Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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В Каунасе прошло заседание белорусско-литовской рабочей группы по развитию туризма, в котором приняли участие руководители республиканских и региональных органов управления туристической отраслью двух государств, представители туристических компаний и других организаций. В работе форума участвовал Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, который ответил на вопросы по итогам вышеуказанного международного совещания.





— Это Ваш дебют в работе белорусско-литовской группы?

— В 2016 году я впервые принимал участие в работе данной группы. Для меня было важно обсудить многие вопросы по сотрудничеству с коллегами из Литвы, ведь в том году мы впервые открывали безвизовый режим для Гродно и некоторых территорий Гродненского района. Тогда на заседании я выступил с докладом о наших наработках и планах по реализации трансграничных проектов в рамках программы Беларусь-Литва-Латвия. Много полезных контактов и информации привез для дальнейшей работы.

— Что сейчас представляет Литовская Республика для туризма Гродненской области?

— С Литовской Республикой граничат шесть районов Гродненской области, то есть тридцать процентов регионов. Все пограничные переходы с этой страной проходят через нашу область, у нас много общих проектов и интересов. В туристической сфере Гродненщины Литва является одним из самых крупных экспортеров туристических услуг после России и Польши. Только в 2019 году в рамках безвизового режима к нам в область приехали более 70 тысяч литовских туристов. У нас много реализовано совместных трансграничных проектов. Например, только в лесном массиве «Пышки» мы оборудовали более пятидесяти километров велосипедных маршрутов с сопутствующей инфраструктурой.





— Какие вопросы обсуждались на заседании совместной рабочей группы?

— Были подведены итоги туристического сезона 2019 года двух стран, для которых прошлый сезон стал успешным. Увеличилось число литовцев посещающих нашу страну, также стало больше наших сограждан, приехавших отдохнуть в Литву. Значительно увесистей стали доходы от данных посещений. Обсуждали расширение безвизовой территории на Гродненскую и Брестскую области, как фактор развития трансграничного туризма. С докладом по данному вопросу выступил Константи Караченцев, руководитель гродненской туристической компании «Студия отдыха». Отрабатывали не только статистику, но и проблемы, которые сдерживают развитие туристической сферы во взаимном сотрудничестве. Много внимания было посвящено событийному туризму, обсудили событийные значимые мероприятия в 2020 году и на ближайшие годы. Например, литовские коллеги презентовали свой новый событийный проект «Каунас – культурная столица Европы-2022». Также обсудили новые туристические маршруты и вопросы подготовки кадров для туристической сферы .

— Событийные мероприятия — это значимое направление в привлечении туристов?

— Любое правильно спланированное и детально выверенное мероприятие может собрать много людей, в том числе из-за рубежа. Главное, у каждого серьезного проекта должна быть отработана информационная доктрина, люди должны знать за долгое время до события программу мероприятия, место и время. Пример проекта «Каунас – культурная столица Европы-2022», показывает, что фантазия и творчество мотивированных людей-организаторов не имеет границ. У этого глобального события есть дизайнерская рекламная линейка, свои слоганы, талисманы, промо-мероприятия, мифические таинственные легенды и многое другое. А ведь до события еще два года. Нам нужно совершенствоваться в этой сфере. Ведь слагаемые в туризме – это отличный сервис и обилие зрелищ и развлечений.





— Какие новые международные туристические маршруты будут созданы в ближайшее время?

— В ходе нашей работы обсуждались два очень интересных новых маршрута, которые могут привлечь много туристов не только из Беларуси и Литвы, но и других стран. Первый из них – это тур из литовской столицы Вильнюса до польского Белостока, который пройдет через населенные пункты Гродненской и Брестской области, через Гродно, Лиду, Новогрудок, поселок Мир. Второй маршрут будет проложен из польского Кракова и пройдет через Варшаву, Гродно и завершится в Вильнюсе. Протяженность путешествий по данным направлениям до шести дней. У туристов появится возможность увидеть самобытность трех соседних государств. В ходе нашей работы обсуждали детали взаимодействия по обеспечению функционирования и презентации вышеуказанных маршрутов, в том числе на международных выставках. Мы обсуждали и значимость развития региональных туристических маршрутов между Беларусью и Литвой, ведь это позволит привлечь тысячи путешественников.

— Впервые на таком уровне обсуждались вопросы подготовки кадров в сфере туризма, какие приняты решения по данному направлению?

— Обе страны нуждаются в квалифицированных специалистах в туристической сфере. В ходе нашей работы на примере презентации новых образовательных программ в сфере туризма и отдыха в Клайпедском университете обсудили новые направления сотрудничества в образовательной сфере между нашими странами, в обмене информацией и в повышении квалификации студентов и преподавательского состава. Как пример, может продуктивно в этом направлении с литовскими вузами поработать Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, где готовят кадры по данной специальности.





— Обсуждались ли в ходе Вашего визита вопросы, сдерживающие развитие туризма между Беларусью и Литвой?

— В рамках моего визита состоялся ряд двухсторонних встреч, в ходе которых оговаривались различные направления по совместному сотрудничеству, в том числе были озвучены проблемные вопросы, которые сдерживают развитие туризма. В рамках переговоров с начальником Департамента по политике туризма Министерства экономики инноваций Литовской Республики Реналдасом Чужасом обсудили проблемы по восстановлению железнодорожного сообщения между Гродно и Вильнюсом, по содержанию пограничного участка реки Неман, по участию в реализации совместных велосипедных маршрутов в районе Августовского канала и многие другие. Для решения этих и других проблем потребуется время, однако у литовских коллег есть понимание и желание решать эти проблемы. Будем двигаться вместе по совершенствованию развития туристической индустрии.





— В программе Вашего визита была и практическая сторона, ознакомление с работой многих туристических объектов Каунаса и окрестностей, какие впечатления у Вас остались?

— Помимо административной или теоретической составляющей в ходе работы белорусско-литовской группы, мы ознакомились на практике с технологией работы многих объектов туризма Каунаса, в том числе со знаковыми местами туристического показа и замка Раудондвариса, который находится в Каунасском районе. Данные места посещают десятки тысяч туристов. Ежегодно и по организации деятельности они соответствую мировым стандартам. Многое взял на вооружение для использования в своей работе, многое стало хорошей мотивацией в работе. В рамках презентации Каунасского района эффективно прошла встреча с Паулюсом Висоцкасом, вице-мэром Каунасского района.