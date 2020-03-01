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Боксерское шоу: хоккеисты устроили две зрелищные драки во время матча УХЛ
Источник материала: Партизан
Хоккеисты устроили сразу две драки во время матча Украинской хоккейной лиги между "Ледяными Волками" и "Кременчуком".
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Во втором периоде в кулачном бою сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов. Стоило судьям разнять этих хоккеистов, как свой спор при помощи драки начали решать Александр Боевых и Александр Воронин.
Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге "Кременчук" выиграл со счетом 14:1.
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Хоккеисты устроили сразу две драки во время матча Украинской хоккейной лиги между "Ледяными Волками" и "Кременчуком".
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