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Боксерское шоу: хоккеисты устроили две зрелищные драки во время матча УХЛ

01.03.2020 15:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеисты устроили сразу две драки во время матча Украинской хоккейной лиги между "Ледяными Волками" и "Кременчуком".

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ. 

Во втором периоде в кулачном бою сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов. Стоило судьям разнять этих хоккеистов, как свой спор при помощи драки начали решать Александр Боевых и Александр Воронин.  

Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге "Кременчук" выиграл со счетом 14:1.
 
 
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Хоккеисты устроили сразу две драки во время матча Украинской хоккейной лиги между "Ледяными Волками" и "Кременчуком".
 
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