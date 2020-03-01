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«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

01.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

Масленица – один из древнеславянских народных праздников. Длилась она две недели – за неделю до весеннего равноденствия (22 марта) и неделю после. Всё это время пекли блины – символы солнца. Подавали их горячими и щедро сдабривали маслом, которое таяло на блинах, как тает снег на солнце.

С принятием христианства на Руси Масленица был приурочена к последней неделе перед Великим постом, поэтому дата празднования каждый год стала меняться в зависимости от Пасхи.

Церковное название Масленицы – Сырная (или мясопустная) седмица. В этот период разрешается употреблять молочные продукты, яйца и рыбу, а от мяса следует воздержаться. То есть, это своего рода подготовка к посту. Смысл праздника — в добром общении с ближними — друзьями, родственниками. Заканчивается Масленица Прощёным Воскресением.

При Петре I Масленицу стали праздновать по-европейски — с шутовскими кривляньями, шествиями ряженых по типу итальянских карнавалов, с пьянками и гулянками. Празднество так и называлось «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор». Такое «бесовское» празднование Масленицы продолжалось почти тридцать лет…

Вот на таких корнях и вырос наш современный праздник – Масленица. Соответственно, вобрав в себя от всего понемногу.

В наших городах и деревнях всю масленичную неделю пекут блины и ходят друг к другу в гости. А в последний день Масленицы проходят массовые гуляния с катанием на лошадях, весёлыми конкурсами, спортивными соревнованиями, активными зимними играми. Именно такой праздник состоялся 29 февраля в горпоселке Мир и 1 марта на центральной площади Кореличей. 

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

Работала ярмарка от районного Дома ремесел, где продавали всевозможные народные поделки и сувениры. Здесь и плетёные корзинки, и глиняная посуда, и много всего красивого, душевного, родного, истинно белорусского. Каждый смог приобрести подарок для себя и своих близких.

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

Обязательной частью масленичного гуляния является чаепитие у самовара с румяными блинами с различными начинками. «С пылу, с жару», с маслом, красной икрой, мёдом — это лишь малая часть этого огромного праздника — Масленица!

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

«Как на масленой неделе из трубы блины летели!» В Кореличском районе второй день зиму провожают да весну встречают (фото+видео)

Инна ЛЕЙКО

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Масленица – один из древнеславянских народных праздников. Длилась она две недели – за неделю до весеннего равноденствия (22 марта) и
 
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