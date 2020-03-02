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В Беларуси в 2020 году начнут реконструкцию 12 мостов на республиканских дорогах

02.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Беларуси в 2020 году рассчитывают приступить к реконструкции 12 мостов. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в 2020 году начнут реконструкцию 12 мостов на республиканских дорогах

«Мы много внимания уделяем реконструкции мостов на республиканских дорогах. В этом году планируем приступить к работам на 12 крупных мостовых сооружениях. Подписали кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Сейчас завершаем все процедуры и в марте будем объявлять конкурс на выбор подрядчика», — сказал Алексей Авраменко.

Запланирована и реконструкция основных дорог. Ремонт М7 Минск — Вильнюс начнется летом этого года и завершится до 1 мая 2021-го, проект реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком. Кроме того, в планах на текущий год — завершить реконструкцию участка трассы М3 на обходе Плещениц и дороги Р53 от Кургана Славы в направлении Смолевичей.

Также министр прокомментировал вопрос увеличения числа так называемых «дозволов». «Мы с Польшей обмениваемся на паритете 199 тыс. разрешений. Проблема в том, что белорусским перевозчикам необходимо дополнительно 30 тыс. разрешений, а польской стороне и так хватает. В этом и сложность переговоров: мы просим больше, а им не надо. Будем вести диалог: договорились до 15 марта провести ряд встреч и консультаций, чтобы как-то сдвинуть вопрос и увеличить количество разрешений для белорусских перевозчиков», — отметил он.

Что касается отвязки дорожного сбора от техосмотра, то Министерство финансов подготовило проект указа, где предусмотрены изменения. «Часть вопросов будет решена. Например, предусмотрена возможность платить годовую сумму дорожного сбора в рассрочку. Его может оплатить через ЕРИП. Также новый механизм позволит платить соответственно тому, ездит человек или нет: если в этом месяце он использует автомобиль, то платит, если не ездит, то нет. Контроль будет вестись с использованием системы видеофиксации через сравнение баз данных. Если водитель не оплатил, система его зафиксирует», — заключил министр.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в 2020 году рассчитывают приступить к реконструкции 12 мостов. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире...
 
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