ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пит Буттиджич сошел с президентской гонки в Штатах – CNN

02.03.2020 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Буттиджич принял решение завершить свое участие в гонке.

Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал CNN со ссылкой на одного из помощников его кампании, пишет ukrinform.ru

"Бывший мэр города Саус Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свое участие в качестве кандидата в президенты", - отмечается в сообщении.

Мэр Пит, как его называют в США, бросил настоящий вызов традиционным участникам гонки из-за своего относительно молодого возраста (38 лет), а также нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем он открыто заявил задолго до этого.

После ошеломительного успеха на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, Буттиджич пытался закрепить победу в других регионах по всей Америке. Его кампания делала ставку на афроамериканскую и латиноамериканскую общины, которые обычно поддерживают демократов на выборах. Однако он не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина и оказался далеко позади фаворитов.

Напомним: Пит Буттиджич вступил в президентскую гонку как относительно неизвестный кандидат. Кое-кто сравнивал его с президентом Бараком Обамой. Мэр Пит в свое время закончил Гарвардский колледж и Оксфордский университет. С 2009 по 2017 гг. он был офицером морской разведки в Военно-морском резерве США, получив звание лейтенанта. В течение семи месяцев в 2014 году он проходил службу в Афганистане.

Кроме английского, Буттиджич разговаривает также норвежском, испанском, итальянском, мальтийском, арабском, персидском и французском языках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из фаворитов президентской кампании в США среди демократов Пит Буттиджич принял решение завершить свое участие в гонке.
 
Новости дня
Новости разные
 
В мире почти 90 тысяч заболевших коронавирусом, 3 тысячи человек уже умерли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика