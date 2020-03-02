Пит Буттиджич сошел с президентской гонки в Штатах – CNN

CNN со ссылкой на одного из помощников его кампании, пишет ukrinform.ru Об этом сообщил в воскресенье американский телеканалсо ссылкой на одного из помощников его кампании, пишет





"Бывший мэр города Саус Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свое участие в качестве кандидата в президенты", - отмечается в сообщении.





Мэр Пит, как его называют в США, бросил настоящий вызов традиционным участникам гонки из-за своего относительно молодого возраста (38 лет), а также нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем он открыто заявил задолго до этого.





После ошеломительного успеха на праймериз в штатах Айова и Нью-Гемпшир, Буттиджич пытался закрепить победу в других регионах по всей Америке. Его кампания делала ставку на афроамериканскую и латиноамериканскую общины, которые обычно поддерживают демократов на выборах. Однако он не добился успеха в штатах Невада и Южная Каролина и оказался далеко позади фаворитов.



Напомним: Пит Буттиджич вступил в президентскую гонку как относительно неизвестный кандидат. Кое-кто сравнивал его с президентом Бараком Обамой. Мэр Пит в свое время закончил Гарвардский колледж и Оксфордский университет. С 2009 по 2017 гг. он был офицером морской разведки в Военно-морском резерве США, получив звание лейтенанта. В течение семи месяцев в 2014 году он проходил службу в Афганистане.

