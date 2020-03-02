В минском аэропорту задержали иностранца с поддельным паспортом

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Национальном аэропорту «Минск» пограничники задержали мужчину, пытавшегося попасть на самолет с поддельным паспортом. По информации Госпогранкомитета, при оформлении на рейс Минск-Киев в паспорте на имя 29-летнего гражданина Монголии были выявлены признаки частичной подделки.

Выяснилось, что в документе целиком заменена страница с данными о его владельце. Позже задержанный сознался, что паспорт поддельный. По его словам, с получением фальшивого документа, который стоил нарушителю $1,1 тыс., помогли знакомые.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа, а также административная ответственность за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы. Сообщается, что мужчина находится в международном розыске.