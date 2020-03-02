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В минском аэропорту задержали иностранца с поддельным паспортом

02.03.2020 19:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В минском аэропорту задержали иностранца с поддельным паспортом
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Национальном аэропорту «Минск» пограничники задержали мужчину, пытавшегося попасть на самолет с поддельным паспортом. По информации Госпогранкомитета, при оформлении на рейс Минск-Киев в паспорте на имя 29-летнего гражданина Монголии были выявлены признаки частичной подделки.

В минском аэропорту задержали иностранца с поддельным паспортом В минском аэропорту задержали иранцев с поддельными паспортами

Выяснилось, что в документе целиком заменена страница с данными о его владельце. Позже задержанный сознался, что паспорт поддельный. По его словам, с получением фальшивого документа, который стоил нарушителю $1,1 тыс., помогли знакомые.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельного документа, а также административная ответственность за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы. Сообщается, что мужчина находится в международном розыске.

 
Теги: Минск
 
 
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