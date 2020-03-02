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Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Построят всего две секции жилого многоквартирного комплекса вместо запланированных пяти. Их возведут на пустыре за границами парковой зоны. При этом установленная в проекте социальная нагрузка для застройщика сохранится.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
За сохранение сквера активно выступали местные жители, обращались в высшие органы власти.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассматривала этот вопрос на приеме граждан и предоставила информацию главе государства. После этого было принято решение не застраивать сквер.
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Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные...
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