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Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

02.03.2020 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

Построят всего две секции жилого многоквартирного комплекса вместо запланированных пяти. Их возведут на пустыре за границами парковой зоны. При этом установленная в проекте социальная нагрузка для застройщика сохранится.

Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района:
Разрешено строительство двух секций на освободившейся площадке. Были снесены два барака, по ним будет идти застройка. И оставлена социальная направленность. То есть детский садик, который на месте «Авангарда» обещали построить, будет обязательно построен. Дальше Минскому горисполкому предложено найти компенсационную площадку для завершения работ в ранее согласованных объемах строительства.

Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

За сохранение сквера активно выступали местные жители, обращались в высшие органы власти.

Грушевский сквер сохранят. Как отреагировали минчане?

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова рассматривала этот вопрос на приеме граждан и предоставила информацию главе государства. После этого было принято решение не застраивать сквер.

Грушевский сквер сохранили. Куда переедет застройка

Люди в материале: Владимир Танкевич

 
 
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Новости Беларуси. Застройщик не войдет в Грушевский сквер. Зеленая зона сохранится именно в том виде, в котором есть сейчас, сообщили в программе «Столичные...
 
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