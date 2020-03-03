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Прозрачные волны Нарочи (итоги)

03.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Итоги областного этапа XIII республиканского конкурса «Прозрачные волны Нарочи».

На областной этап республиканского конкурса детских научно-практических проектов эколого-биологической тематики «Прозрачные волны Нарочи» поступило 55 работ учащихся учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи.

Для участия во втором этапе от Минщины отобрано 15 работ в 5 номинациях эколого-биологического профиля. Авторами лучших проектов из Дзержинского района являются:

в номинации «Сохранение биоразнообразия растительного и животного мира, охрана окружающей среды»:

Корхова Ксения и Чурило Екатерина, учащиеся 7 класса ГУО «Гимназия г. Дзержинска», руководитель Ярохович Сергей Константинович, учитель биологии;

в номинации «Инициатива учащихся в развитии экологического просвещения населения»:

Белаш Маргарита, Максименя Евгений и Мысливец Карина, учащиеся 8 класса ГУО «Даниловичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад − средняя школа» Дзержинского района, руководитель Потапчик Светлана Игоревна, учитель биологии и химии.

Лучшие работы из числа представленных от области будут отобраны для участия в республиканском (третьем) этапе конкурса, который пройдет в виде очной защиты с презентацией проектов – победителей второго этапа. Заключительный этап пройдет в НДЦ «Зубренок» во время смены экологического направления «Экодилижанс» с 25 марта по 14 апреля 2020 года.

 
 
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Итоги областного этапа XIII республиканского конкурса «Прозрачные волны Нарочи».
 
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